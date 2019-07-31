الطيبي, يستنكر, منع, فؤاد, اسدي, من, دخول, البلاد,

استنكر النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير قيام السلطات الاسرائيليه بمنع السيد فؤاد اسدي رئيس الرفد الاسباني الاشتراكي بدخول البلاد واعادته لاسبانيا ومنعه من المشاركة في اعمال المؤتمر الذي يعقد فؤ رام الله وفي تل ابيب تحت عنوان حل الدولتين وافاق المستقبل.وقال النائب الطيبي في افتتاح اعمال المؤتمر اليوم في تل ابيب ان منعه هو بسبب كونه فلسطيني وبسبب مواقفه السياسيه الواضحة ضد الاحتلال . واضاف الطيبي لقد زار اسدي البلاد عدة مرات بالماضي وهو لا يهدد امن اي طرف ولكنه يعارض الاحتلال ومنهت هو عدم احترام للاشتراكية الدولية ونطالب باعادة النظر بمنعه.وكان فؤاد اسدي قد وصل للبلاد كرئيس الوفد الاشتراكي الاسباني للمشاركة في المؤتمر.كذلك رفض نتسان هوروفتس رئيس حزب ميرتس في كلمته قرار ابعاد فؤاد اسدي ووصفه بانه غير عادل وغير مقبول وطالب هو ايضا باعادة النظر في هذا القرار