الطيبي, يستنكر, منع, فؤاد, اسدي, من, دخول, البلاد,

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اسفر حادث طرق مروع على شارع 89 بين حرفيش وكسرى سميع اليوم الاربعاء عن 5 اصابات...
من المقرر ان يبدأ مستخدمو المختبرات في الجهاز الصحي وعددهم حوالي ثلاثة آلاف...
شاركت قوات من الشرطة في منطقة الشمال بحملة واسعة النطاق بحثا عن الاسلحة غير...
لقي سيمون خليل صول 60 عاما من الناصرة مصرعه وأصيب أربعة اشخاص اخرين بجروح طفيفة في...
جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي: الدولار...
ترفع أسعار البنزين ابتداء من يوم غد الخميس الموافق 1-8-2019 . ويبلغ سعر ليتر...
استيقظ أهالي الحي الجنوبي في جسر الزرقاء، فجر اليوم، على جريمة "تدفيع الثمن"، إذ...
بمبادرة طيبة من رئيس المجلس أحمد ذباح زار وفد من دير الأسد مساء اليوم قرية كفر كنا...
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رؤساء الوفود...
اليوم يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى...