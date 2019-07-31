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المصري صلاح ينضم لتدريبات ليفربول - صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انضم النجم المصري محمد صلاح، اليوم ، عقب نهاية عطلته الصيفية، إلى تدريبات فريقه ليفربول، استعدادا للموسم الجديد.



واختتم صلاح عطلته الصيفية، بأداء مناسك العمرة في السعودية أمس، قبل السفر إلى ليفربول، من أجل الانتظام في تدريبات "الريدز"، الذي سيتوجه مساء اليوم إلى مدينة إيفيان الفرنسية، لخوض معسكر تدريبي هناك، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.




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