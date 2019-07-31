تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-31 12:37:43 إيران تغير عملتها وتحذف 4 أصفار منها |  2019-07-31 12:31:36 5 اصابات منها خطيرة اثر انقلاب سيارة قرب حرفيش |  2019-07-31 12:13:10 مستخدمو المختبرات يخوضون الاضراب ابتداءً من الغد |  2019-07-31 12:05:16 الطيبي يستنكر منع فؤاد اسدي من دخول البلاد |  2019-07-31 12:15:56 مصر..اكتشاف معبد عمره أكثر من 1000 عام تحت الماء |  2019-07-31 12:15:23 تفاصيل مثيرة في مقتل العروس المصرية بعد ساعات من زفافها |  2019-07-31 11:08:14 ضبط أسلحة وذخيرة في مجدالكروم ونحف وديرالاسد |  2019-07-31 10:49:04 قاتل "نجمة الإنستغرام" في موسكو يكشف دوافع جريمته |  2019-07-31 10:38:24 كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين للمرة الثانية في أسبوع |  2019-07-31 10:45:20 الاشتباه في وجود متفجرات في سيارتي ميسي وسواريز |  2019-07-31 10:45:41 رعب في مصر.. شاب يخرج أمه من قبرها بعد سنوات من موتها! |  2019-07-31 11:15:59 مصرع سيمون صول من الناصرة بحادث سير في نوف هجليل |  2019-07-31 09:47:44 ترامب سيعرض خطته "صفقة القرن" بحضور رؤساء عرب |  2019-07-31 09:46:45 الدولار والدينار يواصلان الانخفاض |  2019-07-31 09:33:00 الأميرة هيا تطلب أمرا من محكمة لندن بالحماية وعدم المضايقة من زوجها الشيخ محمد آل مكتوم حاكم دبي |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصر..اكتشاف معبد عمره أكثر من 1000 عام تحت الماء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء الاثار الذين يدرسون مدينة هرقليون القديمة الغارقة، أنقاض معبد وقطع أثرية عديدة بما فيها حلي ذهبية، وقطع فخارية ونقود معدنية وأجزاء من قارب للإحتفالات الطقوسية.



اكتشف العلماء مدينة هرقليون، والمعروفة أيضا باسم "ثونيس" بالقرب من سواحل مدينة الإسكندرية المصرية عام 2000، ومنذ ذلك الحين يقوم عالم الآثار، فرانك جوديو، من المعهد الأوروبي لعلم الآثار تحت الماء بالبحث عن آثار المدينة، وما تخبئ من أسرار للحياة القديمة على السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. حيث صرح جوديو عام 2013 بأن الفريق لا زال "في بداية البحث"، وأنه "ربما يتعين علينا مواصلة العمل على مدى 200 عام قادمة". وكانت المدينة قد غرقت منذ حوالى 1200 عام.


وكشف الغواصون المصريون والأوروبيون مؤخرا عن آثار المعبد الرئيسي للمدينة، إلى جانب العديد من القوارب التي تحمل كنوزا من العملات البرونزية والمجوهرات.


تفيد Live Science، أن فريق البحث قد تمكن، بمساعدة جهاز المسح الضوئي، من العثور على أعمدة صخرية لمعبد كبير، وأنقاض معبد إغريقي صغير، مدفون تحت قاع البحر على عمق متر واحد. أما جزء القارب الطقوسي الذي اكتشفه الفريق الآن، فيعود إلى القارب الطقوسي الذي طوله 13 متر المكتشف في وقت سابق.


عثر في القارب على كنوز برونزية ونقود ذهبية تعود إلى عهد القيصر بطليموس الثاني (283-246 قبل الميلاد). أما القطع والأواني الفخارية فتعود إلى القرنين الثالث والرابع الميلادي.




كما درس علماء الآثار أيضا مدينة كانوب القديمة، التي تقع هي الأخرى في الجزء الغربي من دلتا النيل، وهناك عثر العلماء على مجمع مباني، أضاف كيلومترا جديدا إلى امتداد المدينة الطولي باتجاه الجنوب، حيث عثر العلماء هناك على ميناء وقطع نقدية وحلي تعود إلى العصرين البطلمي والبيزنطي.


وتمكن الغواصون، بعد إزالة طبقات من الرمال والطين في السنوات الماضية، من اكتشاف أدلة على الثروات غير العادية التي كشفت عن طبيعة الحياة في مدينة هرقليون، منذ أكثر من ألف عام، والتي يعتقد أنها كانت مركزا لتجارة البحر الأبيض المتوسط قديما، وموطنا لمعبد آمون، الذي افتتحته الملكة كليوباترا، قبل أن تختفي المدينة تحت ما يعرف الآن بخليج أبو قير.


ومن الجدير بالذكر أن هرقليون كانت، قبل تأسيس الإسكندرية عام 331، ميناء الدخول إلى مصر لجميع السفن القادمة من العالم اليوناني، كما كان لها قداسة دينية بسبب معبد آمون الذي كان يلعب دورا مهما في الطقوس المرتبطة باستمرارية الأسرة الحاكمة.



ووفقا لعلماء الآثار، فقد تأسست المدينة على الأرجح في القرن الـ 8 قبل الميلاد، وتعرضت لكوارث طبيعية مختلفة، حتى غرقت بالكامل في أعمال البحر في القرن الـ 8 الميلادي، بسبب انهيار الرواسب غير المستقرة التي بنيت عليها المدينة، وارتفاع منسوب سطح البحر، كما تقول النظرية الرئيسية التي يرجحها فريق البحث بقيادة جوديو.




كلمات متعلقة

مصر..اكتشاف, معبد, عمره, أكثر, من, 1000, عام, تحت, الماء,

تابعونــا

رعب في مصر.. شاب يخرج أمه من قبرها بعد سنوات من موتها! رعب في مصر.. شاب يخرج أمه من قبرها بعد سنوات من موتها! 2019-07-31 | 10:45:41

أقدم شاب مصري في الـ22 من عمره على القيام بواقعة غريبة، شهدتها محافظة مطروح، حيث...

ماذا يحدث عندما ترتفع حرارة "آيفون"؟ ماذا يحدث عندما ترتفع حرارة "آيفون"؟ 2019-07-31 | 09:06:23

يشهد العالم خلال صيف 2019 درجات حرارة مرتفعة، كسرت الأرقام القياسية في العديد من...

امرأة "تؤدب" زوجها لأنه ينظر إلى النساء امرأة "تؤدب" زوجها لأنه ينظر إلى النساء 2019-07-30 | 19:00:39

أجلت رحلة الخطوط الجوية الأميركية بين ميامي ولوس أنجلوس بعدما ضربت سيدة غاضبة...

العلماء يكشفون أسباب الحر بأوروبا والبرد في روسيا العلماء يكشفون أسباب الحر بأوروبا والبرد في روسيا 2019-07-30 | 14:30:18

كشفت كبيرة الخبراء لهيئة الأرصاد الجوية في موسكو، تاتيانا بوزدنياكوفا، أسباب...

كيف تعثر على هاتفك المفقود؟ كيف تعثر على هاتفك المفقود؟ 2019-07-30 | 13:00:20

نشرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية بعض الطرق التي تمكننا من إيجاد الهاتف الذكي...

ميزات هامة سيحملها "أندرويد" الجديد ميزات هامة سيحملها "أندرويد" الجديد 2019-07-30 | 10:40:00

استعرض موقع 4apk المتخصص بشؤون التقنية بعض الميزات التي ستحملها النسخ القادمة من...

جزيرة يونانية تدفع لك للعيش فيها !! جزيرة يونانية تدفع لك للعيش فيها !! 2019-07-30 | 09:02:29

إذا كان العيش في جزيرة معزولة قد داعب تفكيرك يوما، فقد تكون هذه فرصتك للانتقال...

الوضع ينذر بكارثة.. البشرية "تقترض" موارد الأرض بآخر شهور العام الوضع ينذر بكارثة.. البشرية "تقترض" موارد الأرض بآخر شهور العام 2019-07-30 | 08:59:37

استنفدت البشرية كل الموارد الطبيعية التي تتيحها الأرض وستعيش على الاقتراض...

كوكب خارجي بـ 3 شموس يبعث الأمل لاكتشاف فضائي غير مسبوق! كوكب خارجي بـ 3 شموس يبعث الأمل لاكتشاف فضائي غير مسبوق! 2019-07-29 | 16:00:09

اكتشف علماء كوكبا جديدا أثار اهتمامهم لقربه من الأرض، وإمكانية مراقبته في...

"موال" يتسبب بقتلى وجرحى في حفل زفاف بلبنان "موال" يتسبب بقتلى وجرحى في حفل زفاف بلبنان 2019-07-29 | 10:05:59

قتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرون في إحدى البلدات التابعة لقضاء بعلبك في لبنان، ليلة السبت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة متوسطة شاب سقط ارتفاع كفرياسيف حادث حريق منطقة حرشية قرب قرية ميسر المثلث الشمالي طواقم اطفاء طائرات رسائل تهديد رصاصة حافلات سياحة اطارات ثقب كفر قاسم جبل الشيخ عبوة حريق شارع صلاح الدين القدس محكمة الصلح الشرطة مسدسان بندقيتان سلاح ذخيرة كفر قرع بيت تفتيش شرطة اعتقال شاب مشتبه حسين ابو رعد اطلاق نار سهرة حناء ام الفحم مقتل الشاب مشتبه رانية ناصر زعبي سفيرة للنوايا الحسنة الامم المتحدة تعيين قرار أقمار صناعية الطفلة تالين كارم اسعد نعامنه عرابة وفاة تفجع مدينة مستشفى مشاركة واسعة يوم البر مدرسة ثانوية الكبير قرية طلاب ادارة مصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية عام 2015 مواطنا كفر مندا مظاهرة لجنة شعبية القدس الاقصى مشاركة اهالي القرية اضراب تحذيري عدد من السلطات المحلية تقليصات المزايا الضريبية بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف حيفا اعتقال رجل عربي حي الهدار بحوزته بندقية مدينة شرطة سلاح الدراج عنان مزهر كفر مندا أول عربي يتسلق دراجة جبال الهملايا الهند
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com