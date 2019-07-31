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تفاصيل مثيرة في مقتل العروس المصرية بعد ساعات من زفافها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي لجثة العروس التي قتلها زوجها في ليلة الصباحية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أنها لا تزال بكراً.



ووفقاً لصحف مصرية فإن نتائج التقرير جعل الشكوك تتجه نحو أن عريسها أقدم على ارتكاب الجريمة بسبب فشله في العلاقة الزوجية، وبخاصةٍ بعدما كشفت أسرة العروس في التحقيقات أن ابنتهم أخبرت والدها بأنها لا تزال بكراً وأن زوجها فشل في إتمام العلاقة الزوجية بينهما في أول يوم، وهو ما تسبب في أزمة عنيفة بينهما وبخاصةٍ أنه سمعها وهي تحكي لوالدتها، لتتسبب المكالمة الهاتفية بين العروس ووالدتها في إقدام العريس على قتلها خوفاً من الفضيحة.



وشهدت الأيام الماضية، مأساة كبيرة أثارت جدلاً في الشارع المصري، بعدما استيقظ والد العروس وتوجّه بصحبة عدد من الأقارب إلى منزل العروس منار ابنة الـ19 عاماً، للاطمئنان عليها وتقديم التهنئة لها مع زوجها، إلا أنها فوجئت بقتلها على يد زوجها.




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