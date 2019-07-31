ضبط, أسلحة, وذخيرة, في, مجدالكروم, ونحف, وديرالاسد,

شاركت قوات من الشرطة في منطقة الشمال بحملة واسعة النطاق بحثا عن الاسلحة غير المرخصة في المجتمع العربي , وطالت الحملة عدة قرى منها مجدالكروم ودير الاسد ونحف .

وافادت الشرطة في بيانها انها ضبطت كمية من الاسلحة والذخيرة خلال خملة التفتيش منها مسدسات وبندقية وذخيرة بانواع مختلفة .واكدت الشرطة على انها مستمرة بحملاتها بحثا عن الاسلحة والذخيرة ومنع انتشارها بشكل غير قانوني خاصة في المجتمع العربي .