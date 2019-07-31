تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-31 12:37:43 إيران تغير عملتها وتحذف 4 أصفار منها |  2019-07-31 12:31:36 5 اصابات منها خطيرة اثر انقلاب سيارة قرب حرفيش |  2019-07-31 12:13:10 مستخدمو المختبرات يخوضون الاضراب ابتداءً من الغد |  2019-07-31 12:05:16 الطيبي يستنكر منع فؤاد اسدي من دخول البلاد |  2019-07-31 12:15:56 مصر..اكتشاف معبد عمره أكثر من 1000 عام تحت الماء |  2019-07-31 12:15:23 تفاصيل مثيرة في مقتل العروس المصرية بعد ساعات من زفافها |  2019-07-31 11:08:14 ضبط أسلحة وذخيرة في مجدالكروم ونحف وديرالاسد |  2019-07-31 10:49:04 قاتل "نجمة الإنستغرام" في موسكو يكشف دوافع جريمته |  2019-07-31 10:38:24 كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين للمرة الثانية في أسبوع |  2019-07-31 10:45:20 الاشتباه في وجود متفجرات في سيارتي ميسي وسواريز |  2019-07-31 10:45:41 رعب في مصر.. شاب يخرج أمه من قبرها بعد سنوات من موتها! |  2019-07-31 11:15:59 مصرع سيمون صول من الناصرة بحادث سير في نوف هجليل |  2019-07-31 09:47:44 ترامب سيعرض خطته "صفقة القرن" بحضور رؤساء عرب |  2019-07-31 09:46:45 الدولار والدينار يواصلان الانخفاض |  2019-07-31 09:33:00 الأميرة هيا تطلب أمرا من محكمة لندن بالحماية وعدم المضايقة من زوجها الشيخ محمد آل مكتوم حاكم دبي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ضبط أسلحة وذخيرة في مجدالكروم ونحف وديرالاسد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شاركت قوات من الشرطة في منطقة الشمال بحملة واسعة النطاق بحثا عن الاسلحة غير المرخصة في المجتمع العربي , وطالت الحملة عدة قرى منها مجدالكروم ودير الاسد ونحف .


وافادت الشرطة في بيانها انها ضبطت كمية من الاسلحة والذخيرة خلال خملة التفتيش منها مسدسات وبندقية وذخيرة بانواع مختلفة .

واكدت الشرطة على انها مستمرة بحملاتها بحثا عن الاسلحة والذخيرة ومنع انتشارها بشكل غير قانوني خاصة في المجتمع العربي .




كلمات متعلقة

ضبط, أسلحة, وذخيرة, في, مجدالكروم, ونحف, وديرالاسد,

تابعونــا

5 اصابات منها خطيرة اثر انقلاب سيارة قرب حرفيش 5 اصابات منها خطيرة اثر انقلاب سيارة قرب حرفيش 2019-07-31 | 12:31:36

اسفر حادث طرق مروع على شارع 89 بين حرفيش وكسرى سميع اليوم الاربعاء عن 5 اصابات...

مستخدمو المختبرات يخوضون الاضراب ابتداءً من الغد مستخدمو المختبرات يخوضون الاضراب ابتداءً من الغد 2019-07-31 | 12:13:10

من المقرر ان يبدأ مستخدمو المختبرات في الجهاز الصحي وعددهم حوالي ثلاثة آلاف...

الطيبي يستنكر منع فؤاد اسدي من دخول البلاد الطيبي يستنكر منع فؤاد اسدي من دخول البلاد 2019-07-31 | 12:05:16

استنكر النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير قيام السلطات الاسرائيليه...

مصرع سيمون صول من الناصرة بحادث سير في نوف هجليل مصرع سيمون صول من الناصرة بحادث سير في نوف هجليل 2019-07-31 | 11:15:59

لقي سيمون خليل صول 60 عاما من الناصرة مصرعه وأصيب أربعة اشخاص اخرين بجروح طفيفة في...

الدولار والدينار يواصلان الانخفاض الدولار والدينار يواصلان الانخفاض 2019-07-31 | 09:46:45

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي: الدولار...

ارتفاع أسعار الوقود فجر غد الخميس - 6.26 شيكل لليتر ارتفاع أسعار الوقود فجر غد الخميس - 6.26 شيكل لليتر 2019-07-31 | 08:57:52

ترفع أسعار البنزين ابتداء من يوم غد الخميس الموافق 1-8-2019 . ويبلغ سعر ليتر...

صور - جسر الزرقاء تستفيق على عملية تدفيع ثمن عنصرية - خط شعارات معادية للعرب وتمزيق اطارات سيارات صور - جسر الزرقاء تستفيق على عملية تدفيع ثمن عنصرية - خط شعارات معادية للعرب وتمزيق اطارات سيارات 2019-07-31 | 08:47:58

استيقظ أهالي الحي الجنوبي في جسر الزرقاء، فجر اليوم، على جريمة "تدفيع الثمن"، إذ...

وفد من دير الأسد يصل إلى كفر كنا لتقديم التعازي في وفاة شهيد لقمة العيش الشاب بشار خالد حكروش. وفد من دير الأسد يصل إلى كفر كنا لتقديم التعازي في وفاة شهيد لقمة العيش الشاب بشار خالد حكروش. 2019-07-31 | 06:50:34

بمبادرة طيبة من رئيس المجلس أحمد ذباح زار وفد من دير الأسد مساء اليوم قرية كفر كنا...

عباس : ايدينا مازالت ممدودة للسلام وحل الدولتين عباس : ايدينا مازالت ممدودة للسلام وحل الدولتين 2019-07-31 | 06:28:21

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رؤساء الوفود...

الطقس - ارتفاع شديد على درجات الحرارة الطقس - ارتفاع شديد على درجات الحرارة 2019-07-31 | 06:15:40

اليوم يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دهس طالب عرعرة النقب مصرع وفاة قاصر الصف السابع تمديد عمل المنقذين على امتداد شواطئ بحيرة طبريا لساعتين منعا لحوادث الغرق 30 قتيلا منذ بداية العام 2016 عربيا معطيات مقلقه حوادث الطرق انقلاب صفد شاحنة اصابة سائق طرعان قرية مروحية أحمد دوابشة الطفل حلم تحقق رونالدو مدريد رابطة ريال فلسطين ماري الاطرش بيت ساحور سباحة اولمبيدة ريو البرازيل سباحة تنافس فلسطينية اصابة فتى كفر قرع مدخل دهس ضرب هرب شرطة اسعاف معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج اصابة خطيرة اخرى متوسطة . حادث طرق قرب بلدة كفر مندا سيارة شرطة اسعاف نيماالصنارةتحريرسعيد ابو سراري قتل هدى كحيل شقيقته يافا تل ابيب لعدم رضاه طلاقها تصرفاتها لائحة محكمة سخنين بيتار القدس مواجهة نارية مباراة مرتقبة الليلة حراسة جمهور دير رقاد العذراء القدس اعتداء اثم كتابات شعارات يندى لها الجبيبن المسيحية السيد المسيح بسام الصفدي مراسل قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب مواجهات القاء قنابل حجارة غاز مدينة سخنين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com