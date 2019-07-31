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قاتل "نجمة الإنستغرام" في موسكو يكشف دوافع جريمته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في قتل شابة في موسكو، لها نشاط تدويني لافت في موقع "إنستغرام" يتابعه عشرات الآلاف.



وقالت المتحدثة في تصريح بالخصوص: "تمكن رجال الشرطة في مدينة موسكو في أعقاب عمليات البحث من تحديد مكان المشتبه به في قتل الشابة المدونة في شقة بشارع بيريفا، ومن ثم ألقت القبض عليه، وحاليا يتم تسليمه للتحقيق".


وكانت كبيرة مساعدي رئيس مكتب لجنة التحقيق في موسكو، يوليا إيفانوفا، قد أعلنت في وقت سابق أن الشرطة عثرت على جثة فتاة شابة مصابة بطعنات داخل حقيبة في شقة مستأجرة بغرب موسكو، وتم فتح قضية جنائية بشأن جريمة قتل".


ولاحقا، اعترف المشتبه به بأنه الجاني، وبرر فعلته الشنعاء بالقول: "هي أهانتني مرارا، ومست كرامتي كرجل، وهزأت من وضعي المادي. لم أستطع التحمل.. ووجهت لها ضربات بسكين خمس مرات على الأقل في منطقة الرقبة والصدر".




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