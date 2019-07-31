كوريا, الشمالية, تطلق, صاروخين, باليستيين, للمرة, الثانية, في, أسبوع,

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في وقت مبكر يوم الأربعاء، بعد أيام فحسب من إطلاق صاروخين آخرين بهدف الضغط على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لوقف التدريبات العسكرية القادمة.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن أحدث عمليات الإطلاق كانت من شبه جزيرة هودو على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وهي المنطقة ذاتها التي أطلق منها الصاروخان الأسبوع الماضي. وأضافت أنها تراقب الوضع تحسبا لإطلاق المزيد.وذكرت في وقت لاحق أن كوريا الشمالية أن الصاروخين طارا لمسافة 250 كيلومترا.وتأتي عملية الإطلاق يوم الأربعاء بعد إطلاق صاروخين باليستيين في 25 يوليو تموز، في أول تجربة صاروخية لكوريا الشمالية منذ أن التقى الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 يونيو حزيران واتفقا على إحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.