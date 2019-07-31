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الاشتباه في وجود متفجرات في سيارتي ميسي وسواريز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن في مطار برشلونة، تلقت بلاغا بوجود متفجرات في سيارتي النجم ليونيل ميسي، وزميله في "البارسا"، الأوروغوياني لويس سواريز.



وبحسب صحيفة "Mundo Deportivo"، فإن ميسي وسواريز، ركنا سيارتيهما في موقف السيارات في مطار "إل برات" في برشلونة، قبل سفرهما معا إلى مدينة إيبيزا لقضاء إجازة قصيرة هناك.



وذكرت الصحيفة الكتالونية، أن قوات حفظ الأمن في مطار "إل برات"، أجرت تفتيشا طارئا ودقيقا على سيارتي ثنائي الفريق الكتالوني، بعد تلقيها بلاغا يفيد بوجود متفجرات بداخلهما.


وأوضحت أن قوات الأمن استعانت بالكلاب المدربة، للكشف عن مواد متفجرة في سيارتي اللاعبين، لكن تبين فيما بعد أن البلاغ كان كاذبا.


ويقضي ميسي إجازته برفقة أسرته، وأسرة زميله سواريز، في مدينة إيبيزا، المقصد السياحي الهام في إسبانيا، وذلك قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد.


ويتوقع أن يعود سواريز إلى تدريبات "البارسا" غدا الأربعاء، بينما سيلتحق بها ميسي، في الرابع من الشهر الجاري.




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