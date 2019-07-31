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فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها.. وتشعل الأجواء بوصلة رقص



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلادها في حفل صغير، حضره زوجها الفنان السوري وائل رمضان وابنيها حمزة وعلي، بالإضافة إلى عدد من الأهل والأصدقا المقربين.



الفنانة السورية شاركت جمهورها بمجموعة صور ومقطع فيديو من أجواء الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد ظهرت خلال الفيديو وهي ترقص على نغمات أغاني عيد الميلاد.


سلاف أرفق الصور ومقاطع الفيديو بتعليق قالت فيه: “شكرا لكل الغوالي اللي شرفوني عالحفلة المفاجئة والسريعة خلال كم ساعة وبآخر لحظة لحتى يفرحوني ، بعد ماغاب الفرح مني .. شكرا من قلبي على محبتكم وعلى الورد والهدايا الحلوين ، لانها منكم”.


وأضافت: “جيتكم زادت من قيمة هاليوم عندي .. شكرا لكل اللي فاجأوني بورودهم وهداياهم من برات سوريا وكانوا حاضرين بمحبتهم الكبيرة .. وبعتذر من الغوالي ع قلبي والقراب كتير كتير اللي مالحقت اعزمهم لاني انا كمان كنت شبه متفاجئة ويادوب لحقت ظبطت حالي قبل الحفلة بشوي.. حقكم على راسي.. بس متل ما بينقال وبيقول ابني علي فتت بالحيط”.


وسلاف فواخرجي من مواليد 27 يوليو عام 1977، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 42 عاما.




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