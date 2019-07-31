فواخرجي, تحتفل, بعيد, ميلادها.., وتشعل, الأجواء, بوصلة, رقص,

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نشرت ريتاج، ابنة الفنانة إيمان العاصي، صورة لها برفقة والدتها الفنانة إيمان...
نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة...
لم تكسب الهندية جيزيل ثاكرال، شهرتها من مشاراكاتها المتواضعة في الأفلام...
لا تزال المواجهة القضائية بين الفنان اللبناني وائل كفوري وطليقته السيدة...
لبت الفنانة السورية جيني إسبر دعوى أحد أصدقائها لحضور حفل زفاف في مدينة اللاذقية،...
استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة سيارتها الجديدة الباهظة الثمن التي تلقتها...
أطلق الفنان سامو زين أحدث أعمال الفنية، فيديو كليب أغنيته الجديدة " حب حب " وذلك...
هاجم اليوم النائب الاردني صالح العرموطي الفنانة ديانا كرزون دون ان يسميها،...
نشرت الفنانة السورية ” فرح يوسف ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة...
تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن أزمة مطار بيروت التي أثيرت منذ فترة بعد...