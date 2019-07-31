مصرع, سيمون, صول, من, الناصرة, بحادث, سير, في, نوف, هجليل,

لقي سيمون خليل صول 60 عاما من الناصرة مصرعه وأصيب أربعة اشخاص اخرين بجروح طفيفة في حادث سير وقع في مدينة نوف هغليل نتسيرت عيليت سابقا الليلة الماضية.

وتشير التحقيقات الاولية الى ان الرجل فقد وعيه خلال السياقة فاصطدم بسيارته بشجرة الى جانب الطريق.وافاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء: "انه تم تقديم عمليات الانعاش لرجل مصاب وهو فاقد للوعي ومن ثم نقله الى المستشفى". وفشل الأطباء في انقاذ حياته وتم اقرار وفاته. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث، حيث يعتقد ان السائق قد فقد وعيه قبل الحادث مما ادى الى اصطدامه بشجرة.