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ترامب سيعرض خطته "صفقة القرن" بحضور رؤساء عرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يستهل جارد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبرز مستشاريه لشؤون الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، جولته في الشرق الأوسط بزيارة لاسرائيل ولعدد من الدول العربية في المنطقة، حاملا معه اقتراحاً قد يجد القادة العرب صعوبة في رفضه وهو: دعوة من الرئيس الأمريكي ترامب لحضور مؤتمر دولي في كامب ديفيد.



وقالت الصحافة العبرية انه من المقرر، وفقًا لمصدر في واشنطن، أن يعقد المؤتمر قبل الانتخابات الإسرائيلية، وفيه سيطرح الرئيس ترامب ختطه المعروفة باسم "صفقة القرن".


وأضافت الصحافة العبرية انه تم تنسيق هذه الخطوة بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسفير الاحتلال لدى الولايات المتحدة رون دريمر، الذي عاد الىتل أبيب في وقت سابق لإجراء مشاورات مع نتنياهو. ويرى المراقبون ان توقيت عقد المؤتمر الدولي في كامب ديفيد يتماشى مع حملة نتنياهو الانتخابية وكذلك حملة ترامب لانتخابات الرئاسة الامريكية.


هذا ومن المتوقع ان يجري كوشنير والوفد المرافق له محادثات مع المسؤولين في مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.


ويرى مسؤول في واشنطن على اطلاع بجولة كوشنير، أن النوايا الحالية هي ألاّ يحضر نتنياهو المؤتمر المزمع عقده في كامب ديفيد. إذ أن مشاركة نتنياهو في المؤتمر ستحول دون حضور المدعوين العرب.


ومن المتوقع ان يكشف الرئيس الأمريكي ترامب اثناء هذا المؤتمر عن الخطوط العريضة لصفقة القرن دون الخوض في تفاصيلها. فعلى سبيل المثال، سيقول نعم "لكيان فلسطيني"، ولكن ليس بالضرورة لدولة. نعم لوجود فلسطيني في القدس الشرقية ولكن ليس بالضرورة كعاصمة، وغيرها من المبادئ التي قد تتضمنها الخطة الأمريكية.


ويرى المراقبون أن الرئيس محمود عباس سيجدد رفضه للخطة برمتها، بينما سيعلن رئيس وزراء الاحتلال انه يقبل الخطة رغم ما لديه من تحفظات عليها دون ان يفصح عنها ولكنه سيثني على الجهود الأمريكية. أما القادة العرب المشاركون في المؤتمر فمجرد وجودهم يعني منح الضوء الأخضر لهذه الخطة.




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