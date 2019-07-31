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الدولار والدينار يواصلان الانخفاض



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جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:


الدولار الأمريكي: شراء 3.47 بيع 3.51 شيقل

الدينار الاردني: شراء 4.90 بيع 4.97 شيقل

اليورو الأوروبي: 3.88شراء بيع 3.91 شيقل

الذهب: شراء 1429- بيع 1431

الفضة: شراء 16.40- بيع 16.50




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