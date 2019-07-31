الدولار, والدينار, يواصلان, الانخفاض,

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:

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5 اصابات منها خطيرة اثر انقلاب سيارة قرب حرفيش 2019-07-31 | 12:31:36 اسفر حادث طرق مروع على شارع 89 بين حرفيش وكسرى سميع اليوم الاربعاء عن 5 اصابات...

مستخدمو المختبرات يخوضون الاضراب ابتداءً من الغد 2019-07-31 | 12:13:10 من المقرر ان يبدأ مستخدمو المختبرات في الجهاز الصحي وعددهم حوالي ثلاثة آلاف...

الطيبي يستنكر منع فؤاد اسدي من دخول البلاد 2019-07-31 | 12:05:16 استنكر النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير قيام السلطات الاسرائيليه...

ضبط أسلحة وذخيرة في مجدالكروم ونحف وديرالاسد 2019-07-31 | 11:08:14 شاركت قوات من الشرطة في منطقة الشمال بحملة واسعة النطاق بحثا عن الاسلحة غير...

مصرع سيمون صول من الناصرة بحادث سير في نوف هجليل 2019-07-31 | 11:15:59 لقي سيمون خليل صول 60 عاما من الناصرة مصرعه وأصيب أربعة اشخاص اخرين بجروح طفيفة في...

ارتفاع أسعار الوقود فجر غد الخميس - 6.26 شيكل لليتر 2019-07-31 | 08:57:52 ترفع أسعار البنزين ابتداء من يوم غد الخميس الموافق 1-8-2019 . ويبلغ سعر ليتر...

صور - جسر الزرقاء تستفيق على عملية تدفيع ثمن عنصرية - خط شعارات معادية للعرب وتمزيق اطارات سيارات 2019-07-31 | 08:47:58 استيقظ أهالي الحي الجنوبي في جسر الزرقاء، فجر اليوم، على جريمة "تدفيع الثمن"، إذ...

وفد من دير الأسد يصل إلى كفر كنا لتقديم التعازي في وفاة شهيد لقمة العيش الشاب بشار خالد حكروش. 2019-07-31 | 06:50:34 بمبادرة طيبة من رئيس المجلس أحمد ذباح زار وفد من دير الأسد مساء اليوم قرية كفر كنا...

عباس : ايدينا مازالت ممدودة للسلام وحل الدولتين 2019-07-31 | 06:28:21 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رؤساء الوفود...