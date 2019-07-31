الأميرة, هيا, تطلب, أمرا, من, محكمة, لندن, بالحماية, وعدم, المضايقة, من, زوجها, الشيخ, محمد, آل, مكتوم, حاكم, دبي,

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صادقت الحكومة الإيرانية اليوم على تغيير العملة الإيرانية من الريال إلى التومان،...
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى...
يستهل جارد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبرز مستشاريه لشؤون الشرق...
أتت النيران على حوالي 480 هكتارا من الغابات في مقاطعة غارد جنوب فرنسا، فيما تم...
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "إن العلاقة المتميزة بيننا وبين المملكة...
شرع أكثر من (20) أسيراً في معتقلات الاحتلال اليوم الثلاثاء، بإضراب إسنادي مع الأسرى...
دعت المحكمة العليا في السعودية، الثلاثاء، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء...
أعلنت السعودية أن عدد حجاج بیت الله الحرام القادمین من خارج المملكة، بلغ مليونا...
اعتقلت الشرطة 3 شبان من سكان دير حنا الجليلية للاشتباه فيهم بوضع عبوة ناسفة من صنع...
قتل 17 شخصا على الأقل في مدينة روالبندي فجر اليوم الثلاثاء، إثر تحطم طائرة عسكرية...