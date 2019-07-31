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الأميرة هيا تطلب أمرا من محكمة لندن بالحماية وعدم المضايقة من زوجها الشيخ محمد آل مكتوم حاكم دبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




تقدمت الأميرة هيا بنت الحسين، امس الثلاثاء، بطلب قضائي للحماية وعدم التعرض للإساءة من زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.


وقالت "رويترز" إن الأميرة هيا طلبت من المحكمة أمرا بالـ "حماية من الزواج القسري"، والذي يصدر وفق القانون البريطاني في حال ادعى شخص ما بأنه أجبر على الزواج أو كان بالفعل في زواج قسري.كما طلبت الأميرة هيا في أولى جلسات الاستماع في محكمة الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، أمرا بـ "عدم المضايقة من زوجها"، والذي يحمي من التحرش أو التهديدات، دون توضيح لهذا الطلب، وفق "رويترز".


وانطلقت الثلاثاء معركة الانفصال القضائية، بين الأميرة هيا (45 عاما) وحاكم دبي محمد بن راشد (70 عاما)، بعد 15 عاما من الزواج، وتتركز القضية خصوصا حول "رعاية طفلين من زواجهما"، هما جليلة (11 عاما) وزايد (7 أعوام).وقال مسؤول في سفارة لندن في الإمارات العربية المتحدة، تعليقا على انطلاق المسار القضائي، إن "حكومة الإمارات العربية المتحدة لا تنوي التعليق على مزاعم حول حياة الأفراد الشخصية".


تصوير - afp




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