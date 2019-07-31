إيمان, العاصي, بإطلالة, جرئية, مع, ابنتها, في, حمام, السباحة,

نشرت ريتاج، ابنة الفنانة إيمان العاصي، صورة لها برفقة والدتها الفنانة إيمان العاصي، في حمام السباحية عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وظهرت إيمان العاصي في الصورة بالمايوه وهي تحتضنها وعلقت على الصورة قائلة: “أنا وامي فقط صديقني الوحيدة”.إيمان العاصي تزوجت مرة واحدة عام 2010 من رجل العمال نبيل زانوسي، وأنجبت منه ابنتها ريتاج، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك إثر خلافات بينهما وصلت للمحاكم.