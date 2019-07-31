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فلسطين تستهل مشوارها في غرب آسيا بالفوز على اليمن



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استهل المنتخب الفلسطيني مشواره في بطولة غرب آسيا بالعراق، بفوز صعب، على حساب نظيره اليمني 1-0، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما على استاد كربلاء لحساب المجموعة الأولى.



وأحرز هدف الفوز للمنتخب الفلسطيني ياسر حمد في (د.26).



وتصدر العراق وفلسطين ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة لكل منهما، في حين بقي رصيد لبنان واليمن خاليا من النقاط علما بأن المجموعة تضم أيضا منتخب سوريا.


وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة، يوم الجمعة، حيث تلتقي سوريا مع لبنان، وفلسطين مع العراق.




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