خطوة, تفصل, يوفنتوس, ويونايتد, عن, الصفقة, المنتظرة,

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استهل المنتخب الفلسطيني مشواره في بطولة غرب آسيا بالعراق، بفوز صعب، على حساب...
كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في علاقة النجم الويلزي جاريث بيل...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في الرحيل المحتمل للبرازيلي...
نشر لاعب المنتخب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا البالغ من العمر 58 عاما مقطع...
في تطور خطير يمر به أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو بسبب أزمته المالية،...
أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن افتقاده لمدريد، وذلك...
كشفت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد ومفاجئ في الانتقال...
أدى الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، امس الاثنين، مناسك...
أعلن مكتب المدعي العام في ساو باولو، أمس الاثنين، أن الشرطة البرازيلية التي تحقق...
: أعلن الفرنسي باتريس إيفرا، ظهير أيسر مانشستر يونايتد السابق، اليوم الاثنين،...