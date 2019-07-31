خطوة, تفصل, يوفنتوس, ويونايتد, عن, الصفقة, المنتظرة,

توصل مانشستر يونايتد ويوفنتوس لاتفاق، على عقد صفقة تبادلية تشمل باولو ديبالا وروميلو لوكاكو.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت" فإن الصفقة متوقفة على اتفاق نهائي بين مانشستر يونايتد وديبالا، للإعلان الرسمي.وتدور الكثير من التكهنات حول مستقبل ديبالا في يوفنتوس، خاصة مع ابتعاده عن المشاركة خلال الموسم المنصرم، وتحديدًا بعد انضمام كريستيانو رونالدو.ويطمح مانشستر يونايتد في التعاقد مع ديبالا، خاصة في ظل إجادته في أكثر من مركز.وينتظر يوفنتوس أن يتوصل وكيل ديبالا لاتفاق مع يونايتد حول البنود الشخصية للاعب، من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة التبادلية.