ارتفاع أسعار الوقود فجر غد الخميس - 6.26 شيكل لليتر

ويبلغ سعر ليتر البنزين من نوع خمسة وتسعين (95) أوكتانا بالخدمة الذاتية ستة شواقل وستا وعشرين 6.26 أغورة.

ترفع أسعار البنزين ابتداء من يوم غد الخميس الموافق 1-8-2019 .

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