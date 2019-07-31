ارتفاع أسعار الوقود فجر غد الخميس - 6.26 شيكل لليتر

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استيقظ أهالي الحي الجنوبي في جسر الزرقاء، فجر اليوم، على جريمة "تدفيع الثمن"، إذ...
بمبادرة طيبة من رئيس المجلس أحمد ذباح زار وفد من دير الأسد مساء اليوم قرية كفر كنا...
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رؤساء الوفود...
اليوم يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى...
تعرض شاب من مدينة طمرة لاطلاق نار في المدينة مساء اليوم الثلاثاء ووصفت حالته...
لقي رجل يبلغ من العمر ٥٠ عاما من سكان الناصرة مصرعع جراء حادث طرق مروع في نوف هجليل...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت طفلة...
يبدأ حوالي 3000 من عمال المختبرات الطبية ومختبرات صحة الجمهور في كافة ارجاء البلاد...
دعت نقابة أطباء الأطفال الحكومة الى تشديد الإجراءات الخاصة باستخدام السجائر...
اكد رئيس كاحول لافان بيني غانتس ان المواطنين العرب في إسرائيل شركاء وانه يجب...