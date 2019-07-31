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ارتفاع أسعار الوقود فجر غد الخميس - 6.26 شيكل لليتر



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 ترفع أسعار البنزين ابتداء من يوم غد الخميس الموافق 1-8-2019 . 



ويبلغ سعر ليتر البنزين من نوع خمسة وتسعين (95) أوكتانا بالخدمة الذاتية ستة شواقل وستا وعشرين 6.26 أغورة.




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