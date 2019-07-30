اصابة, متوسطة, باطلاق, نار, في, طمرة,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة .
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة .
الشرطة باشرت التحقيق.
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