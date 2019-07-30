اصابة, متوسطة, باطلاق, نار, في, طمرة,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة .

اصيب رجل يبلغ من العمر ٥٠ عاما من سكان الناصرة جراء حادث طرق مروع في نوف هجليل ووصفت حالته بالحرجه.

تابعونــا

مصرع نصراوي بحادث طرق في نوف هجليل 2019-07-30 | 22:48:45 لقي رجل يبلغ من العمر ٥٠ عاما من سكان الناصرة مصرعع جراء حادث طرق مروع في نوف هجليل...

اصابة خطيرة لطفلة من بئر المكسور بعد ان ركلها حصان 2019-07-30 | 20:22:41 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت طفلة...

الآلاف من عمال المختبر بإضراب عن العمل يوم الخميس‎ 2019-07-30 | 19:00:27 يبدأ حوالي 3000 من عمال المختبرات الطبية ومختبرات صحة الجمهور في كافة ارجاء البلاد...

نقابة أطباء الأطفال في إسرائيل تحذر من استخدام السجائر الالكترونية 2019-07-30 | 19:00:55 دعت نقابة أطباء الأطفال الحكومة الى تشديد الإجراءات الخاصة باستخدام السجائر...

غانتس: المواطنون العرب شركاء ويجب توفير الحلول لقضاياهم 2019-07-30 | 19:00:01 اكد رئيس كاحول لافان بيني غانتس ان المواطنين العرب في إسرائيل شركاء وانه يجب...

مشروع شارع التفافي جديد في الطيبة الزعبية بميزانية 15 مليون شيكل‎ 2019-07-30 | 17:00:22 ضمن حرص إدارة المجلس الإقليمي الجلبوع على سلامة أطفال كافة بلدات الجلبوع، وعلى...

الناصرة:قسم الصيانة وطواقم من قسم الاعمال الخارجية يقوم بتنظيف اكثر من موقع 2019-07-30 | 17:00:08 يقوم قسم الأعمال الخارجية في بلدية الناصرة بمهام تنظيف مواقع عديدة في المدينة...

المصادقة على تعديل الرسوم الخاصة باستخدام القنب الطبي 2019-07-30 | 15:40:52 صادقت لجنة المالية البرلمانية على اقتراح نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان تعديل...