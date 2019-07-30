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اصابة متوسطة باطلاق نار في طمرة



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اصيب رجل يبلغ من العمر ٥٠ عاما من سكان الناصرة جراء حادث طرق مروع في نوف هجليل ووصفت حالته بالحرجه.


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة .


الشرطة باشرت التحقيق.





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