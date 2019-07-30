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اصابة خطيرة لطفلة من بئر المكسور بعد ان ركلها حصان



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات الى مستشفى رمبام في حيفا جراء اصابتها من ركلة حصان ووصفت حالتها بالخطيرة.

واضاف البيان ان الطواقم نقلت الطفلة وهي مصابة بمنطقة الرأس وفي حالة غيبوبة.

الشرطة باشرت التحقيق.

اصابة خطيرة لطفلة من بئر المكسور بعد ان ركلها حصان




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