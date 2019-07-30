اصابة, خطيرة, لطفلة, من, بئر, المكسور, بعد, ان, ركلها, حصان,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات الى مستشفى رمبام في حيفا جراء اصابتها من ركلة حصان ووصفت حالتها بالخطيرة.

واضاف البيان ان الطواقم نقلت الطفلة وهي مصابة بمنطقة الرأس وفي حالة غيبوبة.

الشرطة باشرت التحقيق.