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نقابة أطباء الأطفال في إسرائيل تحذر من استخدام السجائر الالكترونية



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دعت نقابة أطباء الأطفال الحكومة الى تشديد الإجراءات الخاصة باستخدام السجائر الالكترونية في إسرائيل، في اعقاب اعلان نظيرتها الامريكية ومنظمة العفو الدولية ان هذه السجائر تعرض بشكل واضح صحة الشبان الذين يستخدمونها. وحذرت النقابة من انه لا فرق بين هذه السجائر الالكترونية وتلك العادية من ناحية الإدمان مشيرة الى احتمال انتقال الشبان للتدخين العادي. 
نقابة أطباء الأطفال في إسرائيل تحذر من استخدام السجائر الالكترونية




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