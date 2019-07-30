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غانتس: المواطنون العرب شركاء ويجب توفير الحلول لقضاياهم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكد رئيس كاحول لافان بيني غانتس ان المواطنين العرب في إسرائيل شركاء وانه يجب توفير حلول لقضاياهم الشائكة وعلى رأسها العنف والضائقة السكنية وهدم البيوت. ودعا غانتس المواطنين العرب في سياق حديثه المطوّل، إلى ممارسة حقهم الانتخابي والخروج للتصويت.  وقال إنه " كرئيس حزب يرى من واجبه أن يجلس مع جميع شرائح المجتمع دون اختلاف، بما في ذلك المواطنين العرب.  وفي مقابلة أجرتها معه قناة هلا المتلفزة مساء أمس أكد غانتس أنه سيكون سعيدا بالتعاون المشترك داخل الكنيست مع اليمين واليسار وبطبيعة الحال يود أن يكون تعاون بين حزبه وأعضاء الكنيست العرب، مشيرا إلى وجود قضايا قومية وسياسية والتي نلتقي معها، والأهم كيفية التوصل إلى تسوية سياسية في الشرق الأوسط.   وحول قضية العنف المستفحل في الوسط العربي أوضح غانتس أن المجتمع الإسرائيلي عامة، يجب ان يقرر بأن عليه مواجهة الجريمة في الوسط العربي، وهذا يشمل المجتمع العربي نفسه، وشرطة إسرائيل والحكومة. وشدد أن ذلك يبدأ من التربية وسن القوانين وتنفيذها ضمن خطة استراتيجية من أجل محاربة هذه الظاهرة مشيرا إلى أنه يسكن قرب كفر قاسم في روش هعاين، ويتوجه الى كفر قاسم أحيانا للمشتريات ويجلس ويتحدث مع الناس ولا توجد اية مشكلة وانما فقط يجب اتخاذ قرار استراتيجي لمحاربة هذه الظاهرة وتنفيذه بعزم.   وفيما يخص قانون القومية أوضح ان إسرائيل دولة يهودية وتضمن المساواة التامة لكل مواطنيها.
غانتس: المواطنون العرب شركاء ويجب توفير الحلول لقضاياهم




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