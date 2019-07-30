غانتس:, المواطنون, العرب, شركاء, ويجب, توفير, الحلول, لقضاياهم,

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يبدأ حوالي 3000 من عمال المختبرات الطبية ومختبرات صحة الجمهور في كافة ارجاء البلاد...
دعت نقابة أطباء الأطفال الحكومة الى تشديد الإجراءات الخاصة باستخدام السجائر...
ضمن حرص إدارة المجلس الإقليمي الجلبوع على سلامة أطفال كافة بلدات الجلبوع، وعلى...
يقوم قسم الأعمال الخارجية في بلدية الناصرة بمهام تنظيف مواقع عديدة في المدينة...
صادقت لجنة المالية البرلمانية على اقتراح نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان تعديل...
يستدل من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن الاسم الأكثر انتشارا بين...
أقْدَمَت إدارةُ بلديّة باقة الغربيّة، ظهيرةَ اليوم الثّلاثاء، على عرضِ وإيداعِ...
أكد عضو الكنيست عيساوي فريج من جديد على أهمية توقيع اتفاقية فائض الأصوات مع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: من المعطيات التي تم...
بعد الضغط الاعلامي , قررت الشرطة الغاء التحقيق مع الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من...