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أحلام تثير قلق الجمهور حول الحالة الصحية لفجر السعيد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة للإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” حول وضعها الصحى الحالي .

وأثار هذا المنشور حالة من القلق والجدل بين المتابعين بسبب طلب أحلام من الله تحقيق معجزة لشفاء صديقتها .

 حيث كتبت أحلام قائلة : ” اللهم يا خالق المعجزات ويارب المستحيلات أنت القادر ونحن العاجزون اللهم اشفيها وانثر العافية في جسدها يارب يا من تعيد للمريض صحته وتستجيب دعاء البائس أشفها فأنت الشافي المعافي ” .
مما جعل البعض يفكر في تدهور الحالة الصحية لفجر ومدى خطورتها بعد تكرار أحلام الدعاء لها ومطالبتها للجمهور بالدعاء لها باستمرار .
يذكر أن السعيد قد دخلت المستشفى من أجل خضوعها لعملية تحويل مسار في المعدة وبعد الخضوع للعملية تدهور وضعها الصحي وتسببت العملية لها بنزيف داخلي حاد مع توقف مفاجئ في القلب أرعب محبيها .
أحلام تثير قلق الجمهور حول الحالة الصحية لفجر السعيد




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