كوتينيو, يقترب, من, البقاء, في, سجن, برشلونة,

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نشر لاعب المنتخب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا البالغ من العمر 58 عاما مقطع...
في تطور خطير يمر به أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو بسبب أزمته المالية،...
أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن افتقاده لمدريد، وذلك...
كشفت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد ومفاجئ في الانتقال...
أدى الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، امس الاثنين، مناسك...
أعلن مكتب المدعي العام في ساو باولو، أمس الاثنين، أن الشرطة البرازيلية التي تحقق...
: أعلن الفرنسي باتريس إيفرا، ظهير أيسر مانشستر يونايتد السابق، اليوم الاثنين،...
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد،...
كان النجم الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، على شفا مغادرة قلعة "سنتياجو...
حرص ” ساديو ماني ” لاعب منتخب السنغال لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي أثناء...