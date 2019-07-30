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الرئيسية | رياضة عالمية



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كوتينيو يقترب من البقاء في سجن برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في الرحيل المحتمل للبرازيلي فيليب كوتينيو عن صفوف برشلونة، هذا الصيف. ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خروج اللاعب البرازيلي من "كامب نو" هذا الصيف يتعطل، بسبب عدم وصول أي عرض رسمي لضم كوتينيو حتى الآن.

ورغم أن اللاعب يحظى باهتمام مانشستر يونايتد وليفربول، ولكن لم تحدث أي مفاوضات مع إدارة البارسا.
ويغلق الميركاتو في إنجلترا يوم 8 أغسطس/ آب المقبل، وبالتالي إذا أراد أي نادٍ إنجليزي حسم الصفقة فعليه تسريع المفاوضات الآن مع برشلونة. وأوضحت أنه بعيدًا عن أندية البريميرليج فإن باريس سان جيرمان يعد وجهة محتملة لكوتينيو، ولكن النادي الفرنسي يرفض إدخال أي لاعب في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة ويطلب أموالًا فقط.
وكان برشلونة قد تعاقد مع كوتينيو من صفوف ليفربول مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا كمتغيرات، ولكن تم دفع 15 مليون يورو فقط منها.
وعاش كوتينيو، موسمًا صعبًا مع البارسا، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.
كوتينيو يقترب من البقاء في سجن برشلونة




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