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مشروع شارع التفافي جديد في الطيبة الزعبية بميزانية 15 مليون شيكل‎



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ضمن حرص إدارة المجلس الإقليمي الجلبوع على سلامة أطفال كافة بلدات الجلبوع، وعلى المواطنين عامة، يعمل المجلس على تطوير وتوسيع وشق الشوارع في البلدات، وهذا الأسبوع اعلن المجلس أنه في المراحل الأخيرة لتخطيط شارع جديد (رقم 10) في الطيبة الزعبية، وسيبدأ العمل فيه في الربع الأول من العام القادم، والحديث يدور عن مشروع لصيانة وترتيب الشارع المحيط بالطيبة الزعبية ولتنظيم البنية التحتية للشوارع في الطيبة، مشروع يعمل عليه المجلس عبر وزارة المواصلات. عقد اجتماع اليوم جمع بين رئيس المجلس عوفيد نور، والمسؤولين في شركة "نتيفي أيلون"، وتم تحديد تواريخ بدء العمل للشارع الجديد، والتي ستبلغ ميزانيته 15 مليون شيكل، حيث سيتم تطوير المقطع الشرقي من الشارع المحيط بالطيبة، مما يمكن الوصول بسهولة إلى رياض الأطفال والملعب الرياضية، وللحي الجديد الذي سيبنى . رئيس المجلس، عوفيد نور، قال: هذه النهضة العمرانية في الجلبوع هي نتاج عمل مشترك بين طاقم المجلس والمواطنين، مرة تلو الأخرى نزيل العقبات من أمامنا. للأسف لسنوات عديدة لم يحصل هذا التطور في البلدات ولم تتوسع البلدات، والآن مع بشرى شق شارع 10 في الطيبة، الذي سينظم حركة السير في القرية ويضمن سلامة أطفالنا، نحن في الطريق الصحيح. شارع 10 سيوصل بين القسم الجنوبي من القرية بالقسم الشرقي، وسيتم وصله بالشارع المحيط بالقرية من الناحية الشرقية، وسيكون طول الشارع الجديد 900 متر، وعرضه 12 متر مع رصيف من الجهتين، ومواقف للسيارات وإضاءة متطورة وبنية تحتية ملائمة ومتطورة. المشروع عبارة عن نتاج عمل مشترك بين المجلس مع المسؤولين في القرية والدوائر الحكومية، وبالإضافة لخدمة الشارع الجديد للأطفال وضمانه لسلامتهم، فهو سيخدم سكان حي "الفودي" مما سيسهل عليهم الدخول والخروج من القرية دون حاجة إلى العبور من داخلها، كذلك الأمر للحي الجديد الذي سيقام بجانبه.





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