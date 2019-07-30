الناصرة:قسم, الصيانة, وطواقم, من, قسم, الاعمال, الخارجية, يقوم, بتنظيف, اكثر, من, موقع,

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ضمن حرص إدارة المجلس الإقليمي الجلبوع على سلامة أطفال كافة بلدات الجلبوع، وعلى...
صادقت لجنة المالية البرلمانية على اقتراح نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان تعديل...
يستدل من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن الاسم الأكثر انتشارا بين...
أقْدَمَت إدارةُ بلديّة باقة الغربيّة، ظهيرةَ اليوم الثّلاثاء، على عرضِ وإيداعِ...
أكد عضو الكنيست عيساوي فريج من جديد على أهمية توقيع اتفاقية فائض الأصوات مع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: من المعطيات التي تم...
بعد الضغط الاعلامي , قررت الشرطة الغاء التحقيق مع الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من...
شب ظهر اليوم الثلاثاء حريق هائل في منطقة مفتوحة تقع بين قرية اكسال ومدينة نوف...
جاءنا في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، اليوم...
نشرت جمعية "مبادرات ابراهيم"، جمعية "سيكوي" و "مركز أكورد"، أمس الاثنين، دراسة...