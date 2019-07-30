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الناصرة:قسم الصيانة وطواقم من قسم الاعمال الخارجية يقوم بتنظيف اكثر من موقع



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يقوم قسم الأعمال الخارجية في بلدية الناصرة بمهام تنظيف مواقع عديدة في المدينة وبمختلف الأحياء حيث يقوم بقص اغصان  الشجر الزائدة والتي تسبب الضيق للمارين  وتنظيف الارصفة والدوارات.


ويعمل الى جانب هذه الطواقم قسم اليات في البلدية الذي يقوم بإزاحة الأتربة في بعض المواقع.

هذه الاعمال تقوم بها الطواقم بشكل يومي وفي كافة احياء المدينة.

وتهيب بلدية الناصرة بالمواطنين عدم رمي مخلفات البناء والمواد الصلبة في اي منطقة ضمن حدود بلدية الناصرة وان يتعاون الجميع بحيث يتم الإبلاغ عن كل مخالف, وان نحافظ على كل منطقة تمّ تنظيفها بحيث لا نعيدها الى ما كانت علية سابقاً.




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