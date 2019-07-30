صور, .., جيزيل, ثاكرال, المُلقبة, بـ, كيم, كارداشيان, الهند,

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لا تزال المواجهة القضائية بين الفنان اللبناني وائل كفوري وطليقته السيدة...
لبت الفنانة السورية جيني إسبر دعوى أحد أصدقائها لحضور حفل زفاف في مدينة اللاذقية،...
استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة سيارتها الجديدة الباهظة الثمن التي تلقتها...
أطلق الفنان سامو زين أحدث أعمال الفنية، فيديو كليب أغنيته الجديدة " حب حب " وذلك...
هاجم اليوم النائب الاردني صالح العرموطي الفنانة ديانا كرزون دون ان يسميها،...
نشرت الفنانة السورية ” فرح يوسف ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة...
تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن أزمة مطار بيروت التي أثيرت منذ فترة بعد...
أوضحت الفنانة المصرية، سما المصري، حقيقة طلب زواجها من لاعب كرة القدم الجزائري...
أعلن رسمياً عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي “the Voice” بصيغته...
كشفت ” لينا فواز ” عضو لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية في تصريحات لها خلال لقاء...