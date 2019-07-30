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5 خطوات للتخلص من التوتر في الصباح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعاني الكثيرون من التوتر في الصباح عند الاستعداد للتوجه إلى العمل، وغالباً ما يكون لديهم القليل من الوقت لفعل ذلك.



وإذا أردت أن تستمتع بصباح جميل بعيداً عن أجواء التوتر، نقدم لك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكنك القيام بها، بحسب صحيفة "ذا غارديان":


1- التحضير في الليلة السابقة

يقول الدكتور هازل والاس مؤلف كتاب "ذا فود ميدك" إن من الأفضل تحضير كل ما تحتاج إليه في الليلة السابقة، بدءاً من كوي الملابس، إلى إعداد وجبة الطعام التي ستأخذها معك إلى العمل. كما يفضل وضع بعض الملاحظات عن الأشياء التي يجب أن تفعلها قبل مغادرة المنزل، حتى لا تتذكرها في اللحظة الأخيرة.


2- عدم ضغط زر الغفوة

ينصح الدكتور ماثيو ووكر، أستاذ علم الأعصاب بجامعة بيركلي في كاليفورنيا بعدم ضغط زر الغفوة، وضبط المنبه على الوقت الذي ترغب بالنهوض فيه بالضبط من السرير، ففي كل مل ينطلق فيها المنبه يرتفع مستوى الكورتيزول المسؤول عن التوتر في الجسم.


3- التنظيم

التنظيم هي كلمة السر الأساسية للنجاح، فوضع الأغراض التي تحتاج إليها في مكانها، سيسهل عليك العثور عليها في الصباح، ولن تضطر إلى البحث مطولاً عن الجوارب أو الحذاء أو المفاتيح أو غير ذلك، وهذا يخفف من شعورك بالتوتر والغضب، ويمنحك الوقت الكافي للاستعداد في الصباح.


4- تحضير الفطور

يضطر الكثيرون إلى تجاوز وجبة الفطور لعدم وجود وقت كافي لتحضيرها في الصباح، لهذا من الأفضل أن تحضر كل شيء قبل أن تخلد إلى النوم، بحيث لا تحتاج سوى إلى دقائق معدودة لتسخين الطعام أو تحضير كوب شاي.


5- تجنب الأجهزة الإلكترونية

امنح نفسك بعض الوقت عند الاستيقاظ لشرب كوب من الشاي أو القهوة، ولا تسارع إلى تفقد الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر بمجرد الاستيقاظ من النوم، فهذا أمر ضروري في الصباح لاستعادة توازن الجسم بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية.




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