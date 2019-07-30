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شاهدوا كيف بات يمشي أسطورة كرة القدم.. مارادونا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر لاعب المنتخب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا البالغ من العمر 58 عاما مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يمشي بمساعدة طاقم طبي في بوينس آيرس.



وأشاد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني بأطبائه الذين أجروا له عملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى.

وقال مارادونا في رسالة مكتوبة مصاحبة للفيديو "مشيت اليوم مرة أخرى كما فعلت عندما كان عمري 15 عاما".


وكان مارادونا يعاني منذ فترة طويلة من التهاب المفاصل في كلا الركبتين.




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