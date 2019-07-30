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المصادقة على تعديل الرسوم الخاصة باستخدام القنب الطبي



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 صادقت لجنة المالية البرلمانية على اقتراح نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان تعديل الرسوم الخاصة برخصة استخدام القنب الطبي. 


وحسب القرار الجديد يجب ان لا تتجاوز هذه الرسوم 278 شيكلا في السنة .


تصوير - afp




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