المصادقة, على, تعديل, الرسوم, الخاصة, باستخدام, القنب, الطبي,

صادقت لجنة المالية البرلمانية على اقتراح نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان تعديل الرسوم الخاصة برخصة استخدام القنب الطبي.وحسب القرار الجديد يجب ان لا تتجاوز هذه الرسوم 278 شيكلا في السنة .

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محمد الأسم الأكثر انتشارًا بين المواليد في البلاد 2019-07-30 | 15:50:44 يستدل من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن الاسم الأكثر انتشارا بين...

فريج : تذكر ايها العربي ان من يقرر توجه الحكومة هو من يشكلها وليس من يجلس في المعارضة‎ 2019-07-30 | 13:15:02 أكد عضو الكنيست عيساوي فريج من جديد على أهمية توقيع اتفاقية فائض الأصوات مع...

الشرطة -منذ بداية 2019 تم ضبط 3661 قطعة سلاح غير قانونية 80٪ منها في المجتمع العربي واعتقال 2704 مشتبهاً 2019-07-30 | 12:42:39 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: من المعطيات التي تم...

فيديو - بعد الضغط الاعلامي- الشرطة تلغي التحقيق مع الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من العيساوية وتستجوب والده 2019-07-30 | 12:22:10 بعد الضغط الاعلامي , قررت الشرطة الغاء التحقيق مع الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من...

حريق هائل في منطقة وعرية بين اكسال ونوف هجليل 2019-07-30 | 11:30:58 شب ظهر اليوم الثلاثاء حريق هائل في منطقة مفتوحة تقع بين قرية اكسال ومدينة نوف...

فيديو - احتراق سيارة على شارع 1 قرب القدس وأزمة سير 2019-07-30 | 11:14:36 جاءنا في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، اليوم...

استطلاع جديد: ثُلث المواطنين العرب مترددون بين التصويت وعدمه والمشتركة قد ترفع الدافعية للتصويت لدى 25% 2019-07-30 | 10:51:32 نشرت جمعية "مبادرات ابراهيم"، جمعية "سيكوي" و "مركز أكورد"، أمس الاثنين، دراسة...

المطران حنا : الدمار في وادي الحمص يذكرنا بنكبة شعبنا 2019-07-30 | 10:36:49 قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم لدى...