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محمد الأسم الأكثر انتشارًا بين المواليد في البلاد



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يستدل من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن الاسم الأكثر انتشارا بين المواليد في البلاد هو "محمد"، ويليه "أريئيل" - وهو اسم يهودي مشترك للذكور والإناث، ثم "يوسيف" أو "يوسُف" - وهو اسم مشترك ليهود ومسلمين ومسيحيين.




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