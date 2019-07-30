بلديّة, باقة, تودع, خارطة, الحيّ, الجديد, المشتملة, على, 828, وحدة, سكنيّة, ‎,

كلمات متعلقةبلديّة, باقة, تودع, خارطة, الحيّ, الجديد, المشتملة, على, 828, وحدة, سكنيّة, ,
صادقت لجنة المالية البرلمانية على اقتراح نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان تعديل...
يستدل من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن الاسم الأكثر انتشارا بين...
أكد عضو الكنيست عيساوي فريج من جديد على أهمية توقيع اتفاقية فائض الأصوات مع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: من المعطيات التي تم...
بعد الضغط الاعلامي , قررت الشرطة الغاء التحقيق مع الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من...
شب ظهر اليوم الثلاثاء حريق هائل في منطقة مفتوحة تقع بين قرية اكسال ومدينة نوف...
جاءنا في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، اليوم...
نشرت جمعية "مبادرات ابراهيم"، جمعية "سيكوي" و "مركز أكورد"، أمس الاثنين، دراسة...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم لدى...
قدمت اليوم لوائح اتهام ضد ثلاثة من سكان المضارب البدوية في النقب تنسب لهم اقتحام...