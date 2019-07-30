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بلديّة باقة تودع خارطة الحيّ الجديد المشتملة على 828 وحدة سكنيّة ‎



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أقْدَمَت إدارةُ بلديّة باقة الغربيّة، ظهيرةَ اليوم الثّلاثاء، على عرضِ وإيداعِ الخارطة التّفصيليّة للحيّ الجديد شماليّ المدينة، في اللجنة المحليّة للتنظيم والبناء في وادي عارة.


وقد استقبلت مهندسة اللجنة المحليّة للتخطيط والبناء، د. عناية بنّا، وفدَ البلديّة، الذي ترَأَّسَه د. مرسي أبو مخّ، رئيس بلديّة باقة الغربيّة، مصحوبًا بنوّابهِ وأعضاء البلديّة، الذين جاؤوا من أجل تسليم الخارطة والتّوقيع عليها، إذ ستُعْرَضُ على لجنة ستبحثُ في مضمونها، نهايَةَ شهر آب/أغسطس المقبل.


ويُشارُ إلى أنّ إدارةَ بلديّة باقة الغربيّة قد عكفت، طيلةَ ستّ سنوات، على إعداد خارطة للحيّ المزمعُ بناؤه قريبًا، بحيث تمّ تصميمه وفق أعلى المعايير الحديثة للبناء وتطوير الحيّز العامّ، مَعَ التّشديد على جانب استغلال الطّاقة وترشيدها، عدا عن توفّر مواصفات أخرى هندسيّة معماريّة تخطيطيّة دقيقة ووفق المعايير العالميّة العالية للبناء الحديث.


وتمتدُّ الحارةُ على مساحة 200 دونم، قد تمَّ تحصيلها من أراضي الدّولة مؤخَّرًا، وسيكونُ البناءُ على 91 دونمًا منها، مُعَدَّة لتشييد العمارات السّكنيّة لأهالي البلدة، لتظلّ المساحة المتبّقية مخصّصة للمرافق العامّة في الحيّز الجماهيريّ، من مدارس، مؤسّسات، متنزّهات، صندوق مرضى وغيره.


وسوف يشتمل الحيّ على 45 عمارةً سكنيّة، تتراوحُ ما بين 3 وحتّى 9 طوابق سكنيّة لكلّ بناية، ليكون مجموع الشّقق السّكنيّة في الحيّ 828 وحدة سكنيّة. وجديرٌ بالذّكر أنّ الدّونم الواحد سيشتملُ على 7 وحدات سكنيّة، أي أنّ الحيّ الجديد سيشتملُ على مُتَّسَعٍ من البناء المتداخل معَ حيِّزٍ عامّ وَدُود للبيئة، متطوّر ومنسّق بشكل حداثيّ وَرَاقٍ.



وتُعَدُّ هذه الخطّة التي قاربت على الانتهاء ودخول حيِّزَ التّنفيذ، الدّرّة في تاج الإنجازات العمرانيّة التي بادرت إليها البلديّة وأشرفت على إعدادها وإخراجها إلى النّور.
 




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