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محامي طليقة وائل كفوري: الحديث عن تسويات مالية محض إفتراء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا تزال المواجهة القضائية بين الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ وطليقته السيدة ​أنجيلا بشارة​ تشغل بال المتابعين، وفي جديدها فقد أكد الوكيل القانوني في بيروت للسيدة أنجيلا بشارة المحامي ​أشرف الموسوي​ أن الحملة المبرمجة لبعض الغرف السوداء والتي تطال طليقة كفوري تهدف الى "تعمية الحقائق وتشويه الوقائع بهدف ضرب تضحيات والدة الطفلتين وما الحديث عن تسويات مالية محض إفتراء".




واشار الموسوي الى أن مستقبل ومصير الطفلتين مرتبط بقرار شجاع من والدهم ووالدتهم التي تجهد للحفاظ عليهن ورعايتهن وتحاشي اي سجال إعلامي عقيم، وأضاف: "وما هيجان بعض الموتورين اللاهثين وراء مكسب او درهم او قطع من فضة على بعض مواقع التواصل إلا إفلاس لمن يشجعهم او يتغاضى عن مقالاتهم وإساأتهم البغيضة لموكلتي وإبنتيها بشكل مباشر وللفنان ايضاً".




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