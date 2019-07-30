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رونالدينيو في ورطة.. والسلطات تسحب جواز سفره



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في تطور خطير يمر به أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو بسبب أزمته المالية، منعت محكمة جنوبي البلاد مهاجم برشلونة الإسباني السابق من بيع 57 من عقاراته، بسبب "غرامة بيئية" غير مدفوعة وديون أخرى.



وقالت صحيفة "فولها دي ساو باولو" المحلية أن أفضل لاعب في العالم سابقا، مدين للحكومة بمبلغ 9.5 مليون ريال (نحو 2.5 مليون دولار)، وهي قيمة غرامات بيئية بعد بناء رصيف في منزل يطل على بحيرة في مدينة بورتو أليغري.


وأوضحت الصحيفة أن جهات أخرى اتخذت إجراءات قضائية لاسترداد 7.8 مليون ريال (نحو مليوني دولار) في قضايا مالية أخرى، مشيرة إلى أن السلطات صادرت جواز سفر رونالدينيو حتى يتم حل النزاعات القضائية.



وقال القاضي في بورتو أليجري لـ"رويترز"، إن القضية تخضع لقواعد السرية القضائية، رافضا تأكيد أو نفي أي تفاصيل حول تقرير الصحيفة.


ومن جهة أخرى، نفى محامي رونالدينيو أن تكون أصول اللاعب مقيدة، وقال للصحيفة إنه لا يمكنه التعليق على تفاصيل القضية بسبب قواعد السرية.


وتأتي تلك القضية بالتزامن مع مفاوضات من أجل عودة رونالدينيو إلى الملاعب، وهو في عمر 39 عاما.


وبعد 18 شهرا من إعلانه اعتزال كرة القدم نهائيا، كشفت صحيفة "تايمز أوف مالطا" مؤخرا أن إدارة نادي بيركيركارا فتحت باب المفاوضات للتعاقد مع النجم المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم مرتين.


وكان رونالدينيو، المتوج بكأس العالم عام 2002، أعلن اعتزال كرة القدم في يناير 2018، علما أن آخر فريق لعب باسمه كان فلوميننزي في البرازيل.


تصوير - afp




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