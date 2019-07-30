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3 أعراض مفاجئة للنوبة القلبية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تمثل النوبة القلبية أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى الموت المفاجئ، وتحدث بسبب توقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب.



وبسبب التهديد المباشر التي تسببه النوبة القلبية على حياة الإنسان، لا بد من التعرف على أهم أعراضها التي تستدعي التصرف السريع. فيما يلي أهم 3 أعراض مفاجئة تدل على الإصابة بالنوبة القلبية، بحسب ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية:


1- ألم وضغط مستمران في الصدر يحدثان بشكل مفاجئ.


2- ألم في الذراع الأيسر أو الأيمن، قد يمتد إلى العنق أو الفك أو الظهر أو المعدة. في بعض الأحيان يكون الألم شديداً، وفي أحيان أخرى يكون على شكل عدم ارتياح.


3- الشعور بالإعياء والتعب، والتعرق وضيق في التنفس.




كيفية التصرف عند الشعور بأعراض النوبة القلبية 

1- الاتصال بالإسعاف على الفور.


2- الجلوس وعدم ممارسة أي جهد قد يفاقم الحالة.


3- تناول حبة أسبرين من عيار 300 ملغ إن كانت متوفرة.

4- انتظار المسعفين.


وبحسب منظمة الصحة البريطانية، فإن النوبات القلبية لا تحدث بشكل مفاجئ على الدوام، بل يمكن أن تظهر بعض الأعراض التحذيرية قبل ساعات أو أيام أو أسابيع. 




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