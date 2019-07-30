السعودية, تدعو, لتحري, هلال, ذي, الحجة, مساء, الخميس, لتحديد, موعد, عيد, الأضحى, المبارك,

كلمات متعلقةالسعودية, تدعو, لتحري, هلال, ذي, الحجة, مساء, الخميس, لتحديد, موعد, عيد, الأضحى, المبارك,
أعلنت السعودية أن عدد حجاج بیت الله الحرام القادمین من خارج المملكة، بلغ مليونا...
اعتقلت الشرطة 3 شبان من سكان دير حنا الجليلية للاشتباه فيهم بوضع عبوة ناسفة من صنع...
قتل 17 شخصا على الأقل في مدينة روالبندي فجر اليوم الثلاثاء، إثر تحطم طائرة عسكرية...
بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي عسير بالسعودية، في الجولة الافتتاحية من بطولة...
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تربح في أي حرب،...
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن اتخذت نهجا لتدمير المرجعيات الدولية...
بلغ عدد الحجاج السوريين من الائتلاف المعارض الواصلين إلى السعودية عبر تركيا نحو...
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أمله في انضمام دول الخليج إلى خطة...
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني،...
أعلن رئيس "اتحاد أحزاب اليمين"، الاسرائيلي رافي بيرتس ووزير المواصلات الاسرائيلي...