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فريج : تذكر ايها العربي ان من يقرر توجه الحكومة هو من يشكلها وليس من يجلس في المعارضة‎



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أكد عضو الكنيست عيساوي فريج من جديد على أهمية توقيع اتفاقية فائض الأصوات مع القائمة المشتركة.



وقال النائب فريج:" القائمة المشتركة وحزب ميرتس سياسيا واجتماعيا يتمتعان بأوجه تشابه كثيرة، اسقاط اليمين وازاحة نتنياهو هو احد هذه الأوجه المشتركة ومن الممكن انها الاهم في هذه الدورة الانتخابية ".


وتابع النائب فريج يقول:" والى ذلك فإن اتفاقية فائض الاصوات هدفها زيادة عدد اعضاء الكنيست سواءً منا او منهم حيث أن العدد الاكبر للاعضاء في الجانب الذي يعمل على اسقاط اليمين المتطرف، سيقرر من سوف يشكل الحكومة ويمنحها الثقة".


وأضاف النائب فريج:" نحن في ميرتس نريد دخول الحكومة وتغيير السياسات السيئة التي نناضل ضدها، سياسات العنصرية والتهميش، سياسة الهدم والتضييق، سياسة الاحتلال. وتذكر ايها العربي المواطن في اسرائيل ان من يقرر توجه الحكومة هو من يشكلها وليس من يجلس في المعارضة، من يستطيع التغيير هو من يستطيع صنع التحالفات التي سوف تخدم مجتمعنا بحق".


وأنهى النائب فريج اقواله باقتباس لأمير الشعراء أحمد شوقي:" وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابَ...وما استعصى على قوم منال إذا الاقدام كان لهم ركابَ".
فريج : تذكر ايها العربي ان من يقرر توجه الحكومة هو من يشكلها وليس من يجلس في المعارضة‎




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