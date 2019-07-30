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الشرطة -منذ بداية 2019 تم ضبط 3661 قطعة سلاح غير قانونية 80٪ منها في المجتمع العربي واعتقال 2704 مشتبهاً



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: من المعطيات التي تم جمعها في الشرطة  بما يتعلق بنشاط الشرطة في مجال مكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية منذ بداية العام وحتى منتصفه فقد  ضبطت الشرطة 3661 قطعة سلاح غي قانونية (80٪ منها في المجتمع العربي).


هذا  وألقت الشرطة القبض على 2704 مشتبهاً بارتكاب أسلحة والقيام باطلاق نار بشكل غير قانوني، هذا وتم تقديم المئات من لوائح الاتهام الى المحاكم ضد المشتبهين في هذا المجال.


في النصف الأول من العام الحالي ، ألقت الشرطة القبض على 842 مشتبهاً بارتكاب جرائم اطلاق نار في احياء سكنية.


 معظم هذه النجاحات في هذه القضايا ناتجة عن مجهود كبير في المجال الاستخباراتي ذات الجودة العالية ليتليه نشاط ميداني موضوعي وهام بما في ذلك في المجال السري.   


 خلال العام  2018 ، تم فتح 3568 ملفًا في قضايا تتعلق بجرائم في مجال الأسلحة غير القانونية، معظمها في المجتمع العربي، والقت القبض على  3،447 مشتبه بارتكاب هذه المخالفات في جميع أنحاء البلاد ، ثلثهم تقريباً تم توقيفه على يد المحكمة حتى نهاية الاجراءات القانونية، وخلال هذا العام ، قدمت النيابة العامة التابعة للشرطة والنيابة العامة التابعة لوزارة العدل 1،269 لائحة اتهام  ضد متهمين بجرائم حيازة واستخدام والتجارة بالاسلحة بشكل غير قانوني.


شرطة اسرائيل تعمل بشكل مركز في مكافحة هذه الظاهرة في المجتمع العربي، ويتم تنفيذها على مدار الساعة  وبجهود هائلة مستخدمة كم هائل من الوحدات الخاصة والتقنيات بما فيه الوسائل التكنولوجية. 

 في النصف الأول من العام الحالي (2019) ، ضبطت الشرطة 3661 قطعة سلاح غير قانونية ، حيث ما يقارب 80٪ منها  كان في المجتمع العربي.  


في اطار الانشاطة المبادر بها، ضبطت الشرطة: 341 مسدسًا ، و 65 مدفع رشاش ، و 256 بندقية وأسلحة نارية ، وعشرات من العبوات الناسفة و 123 قنبلة منها اليدوية، والغاز ، والصوتية، وغيرها وغيرها.


في لواء الشمال فقط، منذ بداية عام 2019 تم ضبط: 109 بنادق ( 10 منها من نوع ايروسفيت) 221 مسدس  (103منها من نوع ايروسفيت) 90 قنبلة يدوية ، 63 عبوة ناسفة ، 549 زجاجة حارقة، والمئات من قواعد الالعاب النارية، 6 قذائف RPG.  


وتوضح الشرطة: 

*"ان هذه الظاهرة تشكل بؤرة اجتماعية خطيرة حيث لن نتركها وسنواصل عملنا بشكل حازم وصارم ومتواصل بهدف جمع الأسلحة وإطلاق النار، لا سيما في المجتمع العربي في إسرائيل ، في أي وقت وفي أي مكان.  سنسعى لاحالة هؤلاء المجرمين الى العدالة بهدف ابعادهم عن المواطنين الابرياء لاطول فترة ممكنة لتأخذ العدالة مجراها بهدف ضمان امن وسلامة أمن المواطنين الإبرياء وتعزيز عورهم بالامان*




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