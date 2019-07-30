جيني, إسبر, بطلّة, براقة, تسرق, الأنظار, من, عروس, ليلة, زفافها,

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استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة سيارتها الجديدة الباهظة الثمن التي تلقتها...
أطلق الفنان سامو زين أحدث أعمال الفنية، فيديو كليب أغنيته الجديدة " حب حب " وذلك...
هاجم اليوم النائب الاردني صالح العرموطي الفنانة ديانا كرزون دون ان يسميها،...
نشرت الفنانة السورية ” فرح يوسف ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة...
تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن أزمة مطار بيروت التي أثيرت منذ فترة بعد...
أوضحت الفنانة المصرية، سما المصري، حقيقة طلب زواجها من لاعب كرة القدم الجزائري...
أعلن رسمياً عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي “the Voice” بصيغته...
كشفت ” لينا فواز ” عضو لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية في تصريحات لها خلال لقاء...
شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على...
أحيا الفنان وعندليب فلسطين محمد عساف حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان جرش...