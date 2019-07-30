تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-30 12:42:39 الشرطة -منذ بداية 2019 تم ضبط 3661 قطعة سلاح غير قانونية 80٪ منها في المجتمع العربي واعتقال 2704 مشتبهاً |  2019-07-30 13:00:25 اكتشاف خلايا في الكبد قد تغني عن عمليات الزراعة |  2019-07-30 12:22:10 فيديو - بعد الضغط الاعلامي- الشرطة تلغي التحقيق مع الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من العيساوية وتستجوب والده |  2019-07-30 12:05:57 السعودية تُعلن وصول أكثر من مليوني حاج لأداء فريضة الحج |  2019-07-30 11:30:58 حريق هائل في منطقة وعرية بين اكسال ونوف هجليل |  2019-07-30 11:14:36 فيديو - احتراق سيارة على شارع 1 قرب القدس وأزمة سير |  2019-07-30 10:51:32 استطلاع جديد: ثُلث المواطنين العرب مترددون بين التصويت وعدمه والمشتركة قد ترفع الدافعية للتصويت لدى 25% |  2019-07-30 10:42:28 اعتقال 3 شبان من دير حنا بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب بيت |  2019-07-30 10:36:49 المطران حنا : الدمار في وادي الحمص يذكرنا بنكبة شعبنا |  2019-07-30 10:13:29 اتهام 3 شبان من النقب بسرقة حواسيب شاحنات |  2019-07-30 09:55:11 تبرئة نيمار من تهمة الاغتصاب |  2019-07-30 09:52:23 17 قتيلا بتحطم طائرة عسكرية باكستانية |  2019-07-30 09:30:27 أول مشاركة نسائية في تاريخ الراليات في السعودية |  2019-07-30 09:26:39 فيديو - عشرات المقدسيين يرافقون طفلا 4 أعوام ونصف من العيسوية بالقدس استدعته الشرطة للتحقيق |  2019-07-30 09:10:05 ترامب: إيران لم تربح الحرب لكنها لم تخسر بأي مفاوضات |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رونالدو: أفتقد مدريد أكثر من مانشستر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن افتقاده لمدريد، وذلك خلال حفل تتويجه أمس، بجائزة "أسطورة ماركا" المرموقة، وسط حضور فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.



وقال رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، في مؤتمر بعد حصده الجائزة: "هذا الحدث يجعلني أتشرف جدا، وأشكر كل من ساعدوني في تحقيق ذلك.. إنه فخر بالنسبة لي، وآمل أن أعود إلى مدريد قريبا".


وأكمل: "ليس من السهل علي مغادرة ريال مدريد بعد سنوات عديدة، غادرت الريال وفزت بأشياء كثيرة".


وردا على ما يفتقده أكثر بين مانشستر يونايتد (فريقه الأسبق) وريال مدريد، رد رونالدو قائلا: "أفتقد ريال مدريد ومانشستر يونايتد، ولكن أطفالي نشأوا هنا، لذلك أفتقد ريال مدريد أكثر".


وخلال المؤتمر الذي شهد عناقا حارا ما بين رونالدو والرئيس بيريز، وجه أحد الأطفال المحبين للفريق الملكي كلماته لنجم الريال السابق، وقال: "أنا حزين لأنك غادرت ريال مدريد"، ورد صاحب الـ34 عاما ضاحكا : "أنا أيضا".


تصوير - afp




كلمات متعلقة

رونالدو:, أفتقد, مدريد, أكثر, من, مانشستر,

تابعونــا

سان جيرمان يمهد الطريق أمام برشلونة لضم نيمار سان جيرمان يمهد الطريق أمام برشلونة لضم نيمار 2019-07-30 | 11:45:00

كشفت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد ومفاجئ في الانتقال...

محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبيل التوجه إلى فرنسا محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبيل التوجه إلى فرنسا 2019-07-30 | 10:40:11

أدى الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، امس الاثنين، مناسك...

تبرئة نيمار من تهمة الاغتصاب تبرئة نيمار من تهمة الاغتصاب 2019-07-30 | 09:55:11

أعلن مكتب المدعي العام في ساو باولو، أمس الاثنين، أن الشرطة البرازيلية التي تحقق...

الفرنسي إيفرا يعتزل كرة القدم الفرنسي إيفرا يعتزل كرة القدم 2019-07-30 | 09:01:28

: أعلن الفرنسي باتريس إيفرا، ظهير أيسر مانشستر يونايتد السابق، اليوم الاثنين،...

كريستيانو خلال تكريم اساطير الماركا: أحن إلى ريال مدريد.. وهذا اللقب الأغلى في مسيرتي كريستيانو خلال تكريم اساطير الماركا: أحن إلى ريال مدريد.. وهذا اللقب الأغلى في مسيرتي 2019-07-29 | 23:05:11

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد،...

جماهير ريال مدريد تعاكس قرار بيريز جماهير ريال مدريد تعاكس قرار بيريز 2019-07-29 | 17:31:24

كان النجم الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، على شفا مغادرة قلعة "سنتياجو...

ساديو ماني يوفر نفقات عطلته للتبرع ببناء مدرسة ومستشفى في قريته بالسنغال ساديو ماني يوفر نفقات عطلته للتبرع ببناء مدرسة ومستشفى في قريته بالسنغال 2019-07-29 | 16:00:33

حرص ” ساديو ماني ” لاعب منتخب السنغال لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي أثناء...

نيمار يشعر بالتوتر من برودة الأجواء بين برشلونة وباريس نيمار يشعر بالتوتر من برودة الأجواء بين برشلونة وباريس 2019-07-29 | 14:30:40

كشف تقرير صحفي إسباني، عن ازدياد حالة التوتر لدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...

شقيق ديبالا يحدد طلباته لمانشستر يونايتد شقيق ديبالا يحدد طلباته لمانشستر يونايتد 2019-07-29 | 12:35:41

يظل مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، معلقًا خلال الميركاتو الصيفي...

فيديو .. محاولة اعتداء على ميسي في حفل غنائي فيديو .. محاولة اعتداء على ميسي في حفل غنائي 2019-07-29 | 11:35:21

تعرض نجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمحاولة اعتداء في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شكري عواوده نائبا رئيس بلدية نتسيرت عيليت تعيين اتفاق رونين بلوت الجش احتفال احد الشعانين قداس مسيرة كشفية سعف النخيل الاطفال قداس جناز السيد المسيح مشاركة واسعة الرامه قرية محمد ابو خضير ادانة يوسف بن دافيد شعفاط حرق القدس المحكمة ادانة علي سلام يهاحم ايمن عودة روح من هون خربتوا البلد حرقتوا روخ على حيفامحمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب نظرة للمقعد الخلفي سيارة تمنع وقوع كارثة طواقم الاسعاف حر أجواء خماسينية تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا علي عطا عدوي طرعان المنتخب الفلسطيني استدعاء اللاعب معسكر الناصرة مواجهات اعتقالات مشتبهين ارام النار مواجهات مع ا الشرطة القاء حجارة تمديد اعتقال محكمة اهالي الحي الغربي مدينة عرابة استياء عارم بسبب برك مياه الصرف الصحي موسم سباحة انتهاء عام 2016 مصرع 42 غريقا غرقا ضحايا حيفا الكرمل شواطئ منقذ نصب تذكاري شفاعمرو مجزرعة احياء 11 ناتن زاده مشاركة واسعة اهالي المدينة تامر نفار حفل غنائي حيفا بلدية ترفض طلب الوزيرة ميري ريغيف معادية الفنان بدء العمل القصر الثقافي الناصرة رئيس البلدية علي سلام وزارة الاسكان مفعال هبايس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com