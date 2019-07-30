تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-30 12:42:39 الشرطة -منذ بداية 2019 تم ضبط 3661 قطعة سلاح غير قانونية 80٪ منها في المجتمع العربي واعتقال 2704 مشتبهاً |  2019-07-30 13:00:25 اكتشاف خلايا في الكبد قد تغني عن عمليات الزراعة |  2019-07-30 12:22:10 فيديو - بعد الضغط الاعلامي- الشرطة تلغي التحقيق مع الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من العيساوية وتستجوب والده |  2019-07-30 12:05:57 السعودية تُعلن وصول أكثر من مليوني حاج لأداء فريضة الحج |  2019-07-30 11:30:58 حريق هائل في منطقة وعرية بين اكسال ونوف هجليل |  2019-07-30 11:14:36 فيديو - احتراق سيارة على شارع 1 قرب القدس وأزمة سير |  2019-07-30 10:51:32 استطلاع جديد: ثُلث المواطنين العرب مترددون بين التصويت وعدمه والمشتركة قد ترفع الدافعية للتصويت لدى 25% |  2019-07-30 10:42:28 اعتقال 3 شبان من دير حنا بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب بيت |  2019-07-30 10:36:49 المطران حنا : الدمار في وادي الحمص يذكرنا بنكبة شعبنا |  2019-07-30 10:13:29 اتهام 3 شبان من النقب بسرقة حواسيب شاحنات |  2019-07-30 09:55:11 تبرئة نيمار من تهمة الاغتصاب |  2019-07-30 09:52:23 17 قتيلا بتحطم طائرة عسكرية باكستانية |  2019-07-30 09:30:27 أول مشاركة نسائية في تاريخ الراليات في السعودية |  2019-07-30 09:26:39 فيديو - عشرات المقدسيين يرافقون طفلا 4 أعوام ونصف من العيسوية بالقدس استدعته الشرطة للتحقيق |  2019-07-30 09:10:05 ترامب: إيران لم تربح الحرب لكنها لم تخسر بأي مفاوضات |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اكتشاف خلايا في الكبد قد تغني عن عمليات الزراعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال باحثون بريطانيون، إنهم اكتشفوا نوعا جديدا من الخلايا في كبد الإنسان، معربين عن أملهم في أن تساعد مستقبلا على علاج أمراض التي تصيب العضو الحيوي دون الحاجة إلى استئصاله وتعويضه عن طريق الزراعة.



وبحسب موقع " newatlas"، فإن باحثي كلية الملك في لندن (كينغس كوليدج)، أوضحوا أن مكونات هذه النوع الجديد من الخلايا تشبه الخلايا الجذعية.


وحين يصاب الكبد بأمراض مثل الالتهاب الوبائي (إي، بي، سي) أو التليف، فإن الضرر الذي يحصل في العضو يكون دائما وغير قابل للزوال، وعندئذ، تصبح الزراعة هي الحل الوحيد الممكن.


وتتوقع الدراسة البريطانية أن يكون ثمة علاج جديد يغني بشكل كامل عن الزراعة، وذلك من خلال تحفيز خلايا الكبد على تجديد نفسها، مهما كانت الأضرار التي لحقت بها.


وقام الباحثون بدراسة الكبد لدى أجنة وأشخاص بالغين، عن طريق تقنية طبية تعرف بـ"RNA"، وأطلقوا على هذا النوع الجديد اسم "HHyP" وهو اختصار لـ"خلايا الكبد السلفية الهجينة".


وقال الباحث تامر رشيد، وهو المشرف على الدراسة الطبية "لأول مرة نكتشف خلايا تضم مكونات شبيهة بالخلايا الجذعية داخل الكبد".


وأضاف أن اكتشاف هذه الخلايا من شأنه أن يكون منعطفا بارزا في الطب، كما أنه قد يتيح عددا من الخيارات العلاجية لأمراض الكبد من خلال ما يعرف بـ"طب التجديد".


ويسعى الطب التجديدي إلى الاستفادة من الخلايا والأنسجة الموجودة، في حالة المرض، تفاديا لإجراء عمليات زراعة الأعضاء.




وتتطلب عمليات زراعة الأعضاء، العثور على أعضاء متبرع بها، كما أن تجري بكثير من التعقيد وتكون باهظة التكلفة في الغالب.


ومن بين الخيارات العلاجية التي وردت في الدراسة، تحويل خلايا القدرات المتعددة إلى ما يعرف بـ "خلايا الكبد السلفية الهجينة" ثم نقلها إلى الكبد المريض، لأحل تجديد الأنسجة.


أما الخيار الثاني المتاح، فهو أكثر سهولة، لأنه سيعتمد على تحفيز الخلايا السلفية الهجينة بشكل مباشر، وعندئذ سيجري التصدي للمرض.




كلمات متعلقة

اكتشاف, خلايا, في, الكبد, قد, تغني, عن, عمليات, الزراعة,

تابعونــا

أصوات يصدرها جسمك تنذر بضرورة زيارة الطبيب! أصوات يصدرها جسمك تنذر بضرورة زيارة الطبيب! 2019-07-30 | 11:45:03

يصدر جسم الإنسان ضوضاء و "صفارات إنذار" تقول إن "الوقت قد حان لزيارة الطبيب" بطريقة...

الخيار بدلا من الأدوية !!! الخيار بدلا من الأدوية !!! 2019-07-30 | 10:40:52

لم يُذكر الكثير عن خصائص الخيار المفيدة للجسم. والجميع يعتبرونه بديلا للماء في...

هل تصدق.. الفلفل الحار يومياً يُفقِد الذاكرة؟! هل تصدق.. الفلفل الحار يومياً يُفقِد الذاكرة؟! 2019-07-30 | 09:00:39

كثير من الناس لا يعتبرون وجبة الطعام كاملة إلا إذا كان بصحبتها توابل حارة أو فلفل...

هل تحد الأنظمة النباتية من خطر الإصابة بالسكري؟ هل تحد الأنظمة النباتية من خطر الإصابة بالسكري؟ 2019-07-29 | 19:31:29

خلصت مراجعة بحثية إلى أن من يميلون لاتباع نظام غذائي تمثل النباتات العنصر الغالب...

6 أطعمة تنشط عقلك.. لا تبعدها عن مائدتك 6 أطعمة تنشط عقلك.. لا تبعدها عن مائدتك 2019-07-29 | 16:00:59

تلعب الأطعمة التي يتناولها الإنسان دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة العقل، لا سيما...

المكسرات تقدم فائدة غير متوقعة للرجال! المكسرات تقدم فائدة غير متوقعة للرجال! 2019-07-29 | 14:30:27

قال باحثون إسبان إن تناول الرجال لنحو 60 غراما من الجوز والبندق واللوز يوميا قد...

ماذا يحصل عند تناول عصير الطماطم يوميا؟ ماذا يحصل عند تناول عصير الطماطم يوميا؟ 2019-07-29 | 12:00:30

مع أن بعض العلماء يؤكدون على خطورة تناول العصير الطازج، هناك علماء يؤكدون العكس...

تحذير من مادة غذائية تسبب مرض الشيخوخة! تحذير من مادة غذائية تسبب مرض الشيخوخة! 2019-07-29 | 10:05:08

حدد فريق من العلماء من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وقطر المنتج...

فوائد مذهلة لتناولك التمر والتين فوائد مذهلة لتناولك التمر والتين 2019-07-29 | 08:44:27

قد يبدو التين والتمر متشابهين تماما، إذ يتم تناولهما طازجين أو مجففين، إلا أن...

احذروا إعطاء الماء للرضع.. هذه المخاطر! احذروا إعطاء الماء للرضع.. هذه المخاطر! 2019-07-28 | 11:36:54

نوّه خبراء إلى أن إعطاء الماء للرضيع حديث الولادة قد يكون قاتلًا، وذلك لأن أقل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تفتيش بيت قرية مجد الكروم تقلبه رأسا على عقب الشرطة استياء كفر قاسم مصرع حكمت عامر اطلاق نار محل تجاري بعد اسبوعين من مقتل شقيقه وابنهمصرع حادث دهس شخص 70 مفرق الياجور حيفا اسعاف شرطة سير الشيخ حسام ابو ليل عين ماهل خطبة جمعة ريال مدريد برشلونة تشجيع حريق هائل منطقة حرشية واسعة قرب مستشفى نهاريا الجليل الغربي اطفاء مصرع عامل سقط ارتفاع بناء بئر سعكوف الرملة مركز البلاد اسعاف ورشة فلسطينياعتقال مشتبه شاب الناصرة اطلاق نار سيارة بيت كفار هحوريش المحكمة الشرطة حي المسكوبية الناصرة احتراق بيت اطفاء مدينة اخماد اضرار دون اصابات طرود غذائية مدرسة البطوف الاعدادية عرابة طلاب مدير انفجار سيارة الخضيرة اصابات جنائية متيرنا بضاعة فاسدة لم تسوق وزارة الصحة سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء فتاة علاقة مع خالها تلد ابن منطقة القدس يحدث في البلاد انفجار سيارة الخضيرة توثيق شاهدوا لحظة اصابة مواطنين حريق هائل منطقة حرشية العين قرية طرعان اشجار قرب البيوت اطفاء اخماد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com