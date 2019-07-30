فيديو, -, بعد, الضغط, الاعلامي-, الشرطة, تلغي, التحقيق, مع, الطفل, محمد, ربيع, عليان, 4, سنوات, من, العيساوية, وتستجوب, والده,

وكان الطفل وصل اليوم الى مركز الشرطة في شارع صلاح الدين بالقدس برفقة والده بعد استدعائه للتحقيق وهو يحمل كيس المسليات والعصائر،واكتفت الشرطة بالتحقيق مع ربيع والد الطفل وبعدها تسريحهما للبيت

بعد الضغط الاعلامي , قررت الشرطة الغاء التحقيق مع الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من حي العيساوية بالقدس بإدعاء انه القى حجارة بإتجاه رجال الشرطة.

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