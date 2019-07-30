فيديو - بعد الضغط الاعلامي- الشرطة تلغي التحقيق مع الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من العيساوية وتستجوب والده

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: من المعطيات التي تم...
شب ظهر اليوم الثلاثاء حريق هائل في منطقة مفتوحة تقع بين قرية اكسال ومدينة نوف...
جاءنا في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، اليوم...
نشرت جمعية "مبادرات ابراهيم"، جمعية "سيكوي" و "مركز أكورد"، أمس الاثنين، دراسة...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم لدى...
قدمت اليوم لوائح اتهام ضد ثلاثة من سكان المضارب البدوية في النقب تنسب لهم اقتحام...
وقال سيادة المطران عطا الله حنا في تصريح صحفي صباح اليوم حول هذه المسألة :" هذه هي...
هددت اليوم السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين بتعطيل افتتاح العام الدراسي المقبل....
اماطت سلطة تصريف مياه الامطار جنوب الاردن، بالتعاون مع مياهكم الستار عن مشروع...
اصابة سيده اثر حريق شب في عدد من المنازل القديمة מבנה יביל بمدينة الناصرة فجر...