السعودية, تُعلن, وصول, أكثر, من, مليوني, حاج, لأداء, فريضة, الحج,

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أعلنت السعودية أن عدد حجاج بیت الله الحرام القادمین من خارج المملكة، بلغ مليونا و84 ألفا و762 حاجا وحاجة، وذلك منذ بداية الموسم الحج الحالي وحتى نهاية يوم أمس، بحسب المديرية العامة للجوازات.وأوضحت المديرية العامة للجوازات، في السعودية، اليوم الاثنين، أن عدد الحجاج القادمين لاداء مناسك الحج، عن طريق الجو، بلغ مليونا و 20 ألفا و 562، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق البر 53 ألفا و 842 حاجا، ووصل عدد الحجاج القادمين عبر البحر إلى 10 ألفا و 358 حاجا.وأشارت المديرية العامة للجوازات، إلى أن تسجيل زيادة في عدد القادمين لموسم الحج الحالي بلغت 106 الآف و603، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة 11 في المائة تقريبا.وكانت السعودیة أعلنت أن عدد حجاج بیت الله الحرام القادمین من خارج المملكة في موسم حج الماضي بلغ اكثر من مليون و756 حاجا وحاجة.ويذكر أن الفوج الأول للحجاج المغاربة المتوجهين لأداء فريضة الحج برسم موسم الحج الحالي وصل إلى الديار المقدسة يوم ال19 من يوليوز الجاري.‎