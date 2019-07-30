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لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو



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مدير المركز الطبي بادي بوريا  وصل للقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو , السيد عرسان ياسين 


وصل الدكتور إيريز أون ، مدير المركز الطبي بادي بوريا  ,الأسبوع المنصرم  ، لزيارة ولقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو السيد عرسان ياسين  شارك أيضًا في الاجتماع السيدة مايا تسابان – المتحدثة الرسمية باسم المركز الطبي بادي بوريا . والسيد عناد خطيب تقني القسطرة في قسم القلب.



قال الدكتور أون: "كان من المهم جدًا بالنسبة لي زيارتكم ودعوتكم لإلقاء نظرة فاحصة على التغيير والتطور الذي خضع له المركز الطبي. خاصة انه تم تغيير جميع الطرق المؤدية الى المركز الطبي والتي تسهل وصول اهالي شفاعمرو الى المركز الطبي  لتجعلها مريحة  ، ايضا شدد دكتور أون في حديثه  ان  قسم  القلب لدينا يعتبر نفسه أحد أبرز المراكز في البلاد ويقوم بإجراء جميع أنواع  عمليات جراحة القلب. في الآونة الأخيرة، افتتحنا عددًا من الوحدات الجديدة التي توفر استجابة ضرورية وحرجة لجميع سكان المنطقة. خطتنا هي قريبًا الدخول في مجال قسطرة الدماغ، بحيث تصبح بادي فوريا مركزًا رائدًا للدماغ في منطقتنا."


وقال السيد عرسان ياسين " هناك العديد من العمال من مدينه شفاعمرو يعملون في بادي بوريا في جميع المجالات : اطباء , ممرضون وممرضات , مجال العمل التقني , ويسعدننا  تعزيز أي تعاون من أجل النهوض بالنظام الصحي ولمصلحة سكاننا. 


واختتم الدكتور اون حديثه قائلاً: "نحن نغير حقيقة موجودة ! في غضون ثلاث سنوات ، سيتم بناء مركز لإعادة تأهيل الشمال في فادا فوريا ، والذي سيخدم أيضًا سكان شفا عمرو وجميع سكان الشمال ، بما في ذلك حيفا. 


أرحب برغبة رئيس البلدية في التعاون من خلال العمل المشترك يمكننا تقليل الفجوات في الصحة لجميع سكان المنطقة ".












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