تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-30 13:15:02 فريج : تذكر ايها العربي ان من يقرر توجه الحكومة هو من يشكلها وليس من يجلس في المعارضة‎ |  2019-07-30 12:42:39 الشرطة -منذ بداية 2019 تم ضبط 3661 قطعة سلاح غير قانونية 80٪ منها في المجتمع العربي واعتقال 2704 مشتبهاً |  2019-07-30 13:00:25 اكتشاف خلايا في الكبد قد تغني عن عمليات الزراعة |  2019-07-30 12:22:10 فيديو - بعد الضغط الاعلامي- الشرطة تلغي التحقيق مع الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من العيساوية وتستجوب والده |  2019-07-30 12:05:57 السعودية تُعلن وصول أكثر من مليوني حاج لأداء فريضة الحج |  2019-07-30 11:30:58 حريق هائل في منطقة وعرية بين اكسال ونوف هجليل |  2019-07-30 11:14:36 فيديو - احتراق سيارة على شارع 1 قرب القدس وأزمة سير |  2019-07-30 10:51:32 استطلاع جديد: ثُلث المواطنين العرب مترددون بين التصويت وعدمه والمشتركة قد ترفع الدافعية للتصويت لدى 25% |  2019-07-30 10:42:28 اعتقال 3 شبان من دير حنا بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب بيت |  2019-07-30 10:36:49 المطران حنا : الدمار في وادي الحمص يذكرنا بنكبة شعبنا |  2019-07-30 10:13:29 اتهام 3 شبان من النقب بسرقة حواسيب شاحنات |  2019-07-30 09:55:11 تبرئة نيمار من تهمة الاغتصاب |  2019-07-30 09:52:23 17 قتيلا بتحطم طائرة عسكرية باكستانية |  2019-07-30 09:30:27 أول مشاركة نسائية في تاريخ الراليات في السعودية |  2019-07-30 09:26:39 فيديو - عشرات المقدسيين يرافقون طفلا 4 أعوام ونصف من العيسوية بالقدس استدعته الشرطة للتحقيق |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أصوات يصدرها جسمك تنذر بضرورة زيارة الطبيب!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يصدر جسم الإنسان ضوضاء و "صفارات إنذار" تقول إن "الوقت قد حان لزيارة الطبيب" بطريقة أو بأخرى.



ونشر موقع "ذي صن" البريطاني تقريرا عن 4 أصوات مختلفة يطلقها الجسم، يمكن أن تنذر بضرورة زيارة الطبيب، وهي:


- نبض أو خفقان في الأذنين: ارتفاع ضغط الدم


نادرا ما تكون لهذه الحالة أعراض ملحوظة، ولكن عند الشعور بأن القلب ينبض في الأذنين، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع ضغط الدم.


وينصح الأطباء بضرورة علاج ارتفاع ضغط الدم على الفور، لأنه يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.


- سماع أصوات صفير في الأذن: ظاهرة الطنين

إذا سمعت صفيرا معينا في إحدى إذنيك، ولم يكن المصدر خارجيا، يمكن أن يكون ذلك طنينا.


ويعد الطنين حالة مرضية شائعة يمكن علاجها، كما يوصى الناس برؤية الطبيب عند ثبات الضجيج، وتأثيره على النوم والتركيز.


ويقوم الطبيب العام بالتحقق من إصابة الأذن أو تراكم شمع الأذن، قبل إحالة المريض إلى أخصائي.


- الشعور بصفير عند التنفس: التهاب الرئة والربو


يمكن أن يشير سماع صوت صفير وضوضاء عند استنشاق الهواء أو الزفير، إلى احتمال إصابتك بعدوى رئوية أو التهاب الشعب الهوائية.


وتعالج التهابات الرئة بالمضادات الحيوية، إذا لم تختف من تلقاء نفسها باستخدام العلاجات المنزلية.


- صرير المفاصل: التهاب المفاصل


عند سماع صوت صرير في المفاصل عند تحريكها والمعاناة من ألم حاد في الوقت نفسه، يجب عليك تحديد موعد مع طبيبك.


ويمكن أن يكون الألم ناجما عن التهاب المفاصل، وهو حالة شائعة تسبب ألما حادا.




كلمات متعلقة

أصوات, يصدرها, جسمك, تنذر, بضرورة, زيارة, الطبيب!,

تابعونــا

اكتشاف خلايا في الكبد قد تغني عن عمليات الزراعة اكتشاف خلايا في الكبد قد تغني عن عمليات الزراعة 2019-07-30 | 13:00:25

قال باحثون بريطانيون، إنهم اكتشفوا نوعا جديدا من الخلايا في كبد الإنسان، معربين...

الخيار بدلا من الأدوية !!! الخيار بدلا من الأدوية !!! 2019-07-30 | 10:40:52

لم يُذكر الكثير عن خصائص الخيار المفيدة للجسم. والجميع يعتبرونه بديلا للماء في...

هل تصدق.. الفلفل الحار يومياً يُفقِد الذاكرة؟! هل تصدق.. الفلفل الحار يومياً يُفقِد الذاكرة؟! 2019-07-30 | 09:00:39

كثير من الناس لا يعتبرون وجبة الطعام كاملة إلا إذا كان بصحبتها توابل حارة أو فلفل...

هل تحد الأنظمة النباتية من خطر الإصابة بالسكري؟ هل تحد الأنظمة النباتية من خطر الإصابة بالسكري؟ 2019-07-29 | 19:31:29

خلصت مراجعة بحثية إلى أن من يميلون لاتباع نظام غذائي تمثل النباتات العنصر الغالب...

6 أطعمة تنشط عقلك.. لا تبعدها عن مائدتك 6 أطعمة تنشط عقلك.. لا تبعدها عن مائدتك 2019-07-29 | 16:00:59

تلعب الأطعمة التي يتناولها الإنسان دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة العقل، لا سيما...

المكسرات تقدم فائدة غير متوقعة للرجال! المكسرات تقدم فائدة غير متوقعة للرجال! 2019-07-29 | 14:30:27

قال باحثون إسبان إن تناول الرجال لنحو 60 غراما من الجوز والبندق واللوز يوميا قد...

ماذا يحصل عند تناول عصير الطماطم يوميا؟ ماذا يحصل عند تناول عصير الطماطم يوميا؟ 2019-07-29 | 12:00:30

مع أن بعض العلماء يؤكدون على خطورة تناول العصير الطازج، هناك علماء يؤكدون العكس...

تحذير من مادة غذائية تسبب مرض الشيخوخة! تحذير من مادة غذائية تسبب مرض الشيخوخة! 2019-07-29 | 10:05:08

حدد فريق من العلماء من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وقطر المنتج...

فوائد مذهلة لتناولك التمر والتين فوائد مذهلة لتناولك التمر والتين 2019-07-29 | 08:44:27

قد يبدو التين والتمر متشابهين تماما، إذ يتم تناولهما طازجين أو مجففين، إلا أن...

احذروا إعطاء الماء للرضع.. هذه المخاطر! احذروا إعطاء الماء للرضع.. هذه المخاطر! 2019-07-28 | 11:36:54

نوّه خبراء إلى أن إعطاء الماء للرضيع حديث الولادة قد يكون قاتلًا، وذلك لأن أقل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ رائد صلاح رئيس حركة دخوله سجن وداع ام الفحم كاسبومات خزنة نقود فرع بنك مركنتيل عيلبون سرقة مجهولون الشرطة محمد عل كلاي وفاة ملاكم اسطورة الملاكمة العالم جهاز تنفسي اصابة مستشفى اكاديمي كيدز الناصرة طلاب مشاركة واسعة المخلص المدرسة راهبات اشرف قرطام مظاهرة رفع شعارات مزايا ضرائب سلطات قرية نحف مجلس محلي هدنة لجنة جاهة صلح اصلاح مقتل شاب رفايعة سالم احمد اطلاق نار ضبط مختبر تنمية مخدرات ماريخوانا تحت اسفل منزل قرية دبورية الشرطة اطلاق نار شابين مشتبهين حي الكروم الناصرة الشرطة اضرار دون اصابات سحنين جمهور غنايم مسعود عضو الكنيست نتانياهو أقصى القدس القائمة المشتركة ايهاب ابو لبن اللد مصرع مقتل اطلاق نار اصابة شاب اخر مستشفى شرطة التحقيق سخنين اتحاد ابناء مباراة مكابي بيتح تكفا قوية صعبة مرتقبة الثلاثاء خارجية نقاط جمانة جرايسي كفر كنا غرقت تشييع جثمان حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة بثبث مباشرريال مدريد اون لاين ريال مدريد مشاهدة مباارة ريال مدريد 15 دقيقة اضافة للطلاب امتحانات البجروت شهر رمضان المبارك خلال وزارة التربية التعليم قسم الامتحانات ساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com