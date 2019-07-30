سان, جيرمان, يمهد, الطريق, أمام, برشلونة, لضم, نيمار,

كشفت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد ومفاجئ في الانتقال المحتمل للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى فريقه السابق برشلونة.ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن إدارة سان جيرمان باتت مستعدة لتخفيض سعر نيمار من أجل رحيله إلى برشلونة، ولكن بشرط أن تتم الصفقة مع الفريق الكتالوني عن طريق الأموال وليس من خلال تبادل اللاعبين.وأوضحت الصحيفة أن الفريق الباريسي، وافق على تخفيض سعر نيمار من 300 مليون يورو إلى 180 مليون يورو، علما بأن الفريق الكتالوني، أبدى في وقت سابق استعداده لتقديم عرض يتضمن 100 مليون يورو إضافة إلى اثنين من لاعبيه، مقابل الظفر بخدمات النجم البرازيلي صاحب الـ27 عاما.