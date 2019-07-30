حريق, هائل, في, منطقة, وعرية, بين, اكسال, ونوف, هجليل,

واستنفرت طواقم الاطفاء من منطقة الناصرة الى المكان وباشرت العمل على اخماد النيران التي اشتعلت في المكان وتسببت باضرار جسيمة.وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحريق وتنظيم حركة السير على الشارع المحاذي للمنطقة التي اشتعلت بها النيران.

شب ظهر اليوم الثلاثاء حريق هائل في منطقة مفتوحة تقع بين قرية اكسال ومدينة نوف هجليل - نتسيرت عيليت سابقا .

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