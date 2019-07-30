حريق, هائل, في, منطقة, وعرية, بين, اكسال, ونوف, هجليل,

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أكد عضو الكنيست عيساوي فريج من جديد على أهمية توقيع اتفاقية فائض الأصوات مع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: من المعطيات التي تم...
بعد الضغط الاعلامي , قررت الشرطة الغاء التحقيق مع الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من...
جاءنا في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، اليوم...
نشرت جمعية "مبادرات ابراهيم"، جمعية "سيكوي" و "مركز أكورد"، أمس الاثنين، دراسة...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم لدى...
قدمت اليوم لوائح اتهام ضد ثلاثة من سكان المضارب البدوية في النقب تنسب لهم اقتحام...
وقال سيادة المطران عطا الله حنا في تصريح صحفي صباح اليوم حول هذه المسألة :" هذه هي...
هددت اليوم السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين بتعطيل افتتاح العام الدراسي المقبل....
اماطت سلطة تصريف مياه الامطار جنوب الاردن، بالتعاون مع مياهكم الستار عن مشروع...