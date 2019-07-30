فيديو - احتراق سيارة على شارع 1 قرب القدس وأزمة سير

كلمات متعلقةفيديو, -, احتراق, سيارة, على, شارع, 1, قرب, القدس, وأزمة, سير,
أكد عضو الكنيست عيساوي فريج من جديد على أهمية توقيع اتفاقية فائض الأصوات مع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: من المعطيات التي تم...
بعد الضغط الاعلامي , قررت الشرطة الغاء التحقيق مع الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من...
شب ظهر اليوم الثلاثاء حريق هائل في منطقة مفتوحة تقع بين قرية اكسال ومدينة نوف...
نشرت جمعية "مبادرات ابراهيم"، جمعية "سيكوي" و "مركز أكورد"، أمس الاثنين، دراسة...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم لدى...
قدمت اليوم لوائح اتهام ضد ثلاثة من سكان المضارب البدوية في النقب تنسب لهم اقتحام...
وقال سيادة المطران عطا الله حنا في تصريح صحفي صباح اليوم حول هذه المسألة :" هذه هي...
هددت اليوم السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين بتعطيل افتتاح العام الدراسي المقبل....
اماطت سلطة تصريف مياه الامطار جنوب الاردن، بالتعاون مع مياهكم الستار عن مشروع...