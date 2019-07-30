فيديو - احتراق سيارة على شارع 1 قرب القدس وأزمة سير

جاءنا في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، اليوم الثلاثاء : "تعمل طواقم إطفاء وإنقاذ على إخماد حريق شب ب سيارة على شارع رقم 1 بالقرب من بيت شيمش، وقد أسفر الحريق عن إشتعال منطقة أعشاب قريبة من السيارة المشتعلة بالنيران، هذا، وأدى الحريق الى تشويشات في حركة السير" ب.