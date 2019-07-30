تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-30 13:15:02 فريج : تذكر ايها العربي ان من يقرر توجه الحكومة هو من يشكلها وليس من يجلس في المعارضة‎ |  2019-07-30 12:42:39 الشرطة -منذ بداية 2019 تم ضبط 3661 قطعة سلاح غير قانونية 80٪ منها في المجتمع العربي واعتقال 2704 مشتبهاً |  2019-07-30 13:00:25 اكتشاف خلايا في الكبد قد تغني عن عمليات الزراعة |  2019-07-30 12:22:10 فيديو - بعد الضغط الاعلامي- الشرطة تلغي التحقيق مع الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من العيساوية وتستجوب والده |  2019-07-30 12:05:57 السعودية تُعلن وصول أكثر من مليوني حاج لأداء فريضة الحج |  2019-07-30 11:30:58 حريق هائل في منطقة وعرية بين اكسال ونوف هجليل |  2019-07-30 11:14:36 فيديو - احتراق سيارة على شارع 1 قرب القدس وأزمة سير |  2019-07-30 10:51:32 استطلاع جديد: ثُلث المواطنين العرب مترددون بين التصويت وعدمه والمشتركة قد ترفع الدافعية للتصويت لدى 25% |  2019-07-30 10:42:28 اعتقال 3 شبان من دير حنا بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب بيت |  2019-07-30 10:36:49 المطران حنا : الدمار في وادي الحمص يذكرنا بنكبة شعبنا |  2019-07-30 10:13:29 اتهام 3 شبان من النقب بسرقة حواسيب شاحنات |  2019-07-30 09:55:11 تبرئة نيمار من تهمة الاغتصاب |  2019-07-30 09:52:23 17 قتيلا بتحطم طائرة عسكرية باكستانية |  2019-07-30 09:30:27 أول مشاركة نسائية في تاريخ الراليات في السعودية |  2019-07-30 09:26:39 فيديو - عشرات المقدسيين يرافقون طفلا 4 أعوام ونصف من العيسوية بالقدس استدعته الشرطة للتحقيق |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

احتفال – هبنينيج الرضاعة الطبيعية بمناسبة اسبوع الرضاعة العالمي‎



  |     |   اضافة تعليق



شاركت حوالي 70 امرأة من جميع أنحاء المنطقة في احتفال  للرضاعة الطبيعية الذي نظم بواسطة نادي  الوالدات  في ال مركز الطبي بادي بوريا تكريماً للأسبوع الدولي للرضاعة الطبيعية.



بمناسبة الأسبوع الدولي للرضاعة الطبيعية ، تم تنظيم حدث خاص للرضاعة الطبيعية في نادي الوالدات  Baby Start وقسم الولادة وحديثي الولادة في مركز الطبي بادي بوريا ، بالتعاون مع صندوق الصحة مكابى . الاحتفال أقيم في كافي جريج في كانيون دنيلوف – في طبريا . 


حضروا حوالي 70 امرأة حامل وبعد الولادة من جميع أنحاء المنطقة إلى الجلسة الصباحية واستمتعوا بمحاضرات رائعة.  نتسحيا عوبيد , مستشارة الرضاعة الطبيعية شرحت عن  المزايا الرئيسية للرضاعة الطبيعية للطفل والأم فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها الأمهات في الأيام القليلة الأولى: "كلما أسرع الطفل في الرضاعة الطبيعية زاد إنتاج الحليب كثيرًا .


لاحقا ، أوضحت أخصائية التغذية من ماكابي  للخدمات الصحية ، السيدة سمادار بريمور ، حمية الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية ، وأخيراً ، قدمت مستشارة الرضاعة الطبيعية أدفا بيتون ، نصائح للأمهات حول كيفية الجمع بين الرضاعة الطبيعية والعودة إلى العمل.



في نهاية الحفل اقيمت قرعة بين الحاضرات حيث فازت السيدة رنانا حاتان بمضخة رضاعة  وقالت رينانا ، التي أنجبت ابنتها الثانية في جناح الأم والمولود الجديد قبل أسبوعين: "سأعود للعمل قريبًا وكنت أخطط لشراء مضخة. كنت قلقًه للغاية بشأن هذه اللحظة ، وبفضل هذا الصباح والتدريب الذي تلقيناه عن الرضاعة الطبيعية 


راحيلي اهارون مركزة نادي الوالدات وبيبي ستارت شكرت بدورها السيدة حاجيت جرينبرغ هليفي , مديرة لواء طبريا من مكابي على التعاون الناجح فيما بينهما وصرحت انه سيكون هناك  لقاءات قريبه في الاسابيع القريبة  .







كلمات متعلقة

احتفال, –, هبنينيج, الرضاعة, الطبيعية, بمناسبة, اسبوع, الرضاعة, العالمي‎,

تابعونــا

لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو 2019-07-30 | 11:39:25

مدير المركز الطبي بادي بوريا وصل للقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو , السيد عرسان...

لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو 2019-07-30 | 11:39:25

مدير المركز الطبي بادي بوريا وصل للقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو , السيد عرسان...

ام الفحم - مشاركة واسعة في افتتاح فرع شبكة ximi العالمية ام الفحم - مشاركة واسعة في افتتاح فرع شبكة ximi العالمية 2019-07-26 | 11:17:01

بمشاركة واسuة افتتح مساء يوم امس الخميس في مجمع السيفين بمدينة ام الفحم فرع شبكة...

قسم الغدد الصمّاء في كلاليت في المركز الطبي زفولون يعرض أبحاثًا هامّة في مؤتمرين دوليين كبيرين قسم الغدد الصمّاء في كلاليت في المركز الطبي زفولون يعرض أبحاثًا هامّة في مؤتمرين دوليين كبيرين 2019-07-25 | 13:05:19

عرض د. عدنان زينة، مدير قسم الغدد الصمّاء والأيض في المركز الطبي زفولون، أبحاثًا...

100 متطوّع حققوا أمنيات 100 متطوّع حققوا أمنيات 2019-07-25 | 10:03:51

25 طفلًا مريضًا بأمراض مميتة بواسطة جمعية “ميك اي ويش” وفندق الريتز...

مجوهرات PANDORA تطرح مجموعة جديدة واحتفالية مجوهرات PANDORA تطرح مجموعة جديدة واحتفالية 2019-07-24 | 11:47:10

بمناسبة عرض ديزني لفيلم "THE LION KING" مجوهرات PANDORA تطرح مجموعة جديدة واحتفالية تعرض...

مجموعة لاﭘـيدوت في حفل ولقاء مميز لعرض منتجاتها مجموعة لاﭘـيدوت في حفل ولقاء مميز لعرض منتجاتها 2019-07-23 | 10:15:27

استضاف مطعم " لوكاندة " في فندق رمادا في مدينة الناصرة مؤتمرا صحفيا لعرض منتجات...

أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! 2019-07-22 | 12:12:01

أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! يواصل نادي...

كريم لإزالة الشعر VEET من الان للرجال أيضا كريم لإزالة الشعر VEET من الان للرجال أيضا 2019-07-18 | 13:50:20

أعلنت الشركة المنتجة لماركة VEET، الماركة الرائدة في البلاد لإزالة الشعر لدى...

تعزيز التعاون مع خدمات الاسعاف تعزيز التعاون مع خدمات الاسعاف 2019-07-15 | 09:26:20

إجتمعت ادارة المركز الطبي باده - بوريا وطاقم قسم العلاج الطوارئ مع مندوبي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة وادي العين كوكب ابو الهيجا مشاركة واسعة قرية سعيد نفاع نقل سجن عكا الافراج عنه عشية ابو معروف عائلة عضو كنيست سابق اصابة طفل حورة النقب سقط من حافلة ركاب مستشفى سوروكا العلاج الشرطة اسعاف طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهادتخليص شاب سقط ارتفاع 7 أمتار مصعد كهربائي تحميل اغراض اطفاء انقاذ لواء مستشفى ام سخنين تضع مولودتها في سيارة العلاج المكثف جثة امرأة الطيرة العثور فارقت الحياة تحقق الشرطة اطلاق نار رميا رصاص القاء قنبلة صوتية بيت رئيس بلدية شفاعمرو امين عنبتاوي دون اصابات اضرار طفلة رضيعة جسم غريب ابتلعت النقب من مستشفى سوروكا بئر السبع اصابة خطيرةمعليا حفل احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد قرية أهالي احتراق محل اثاث مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات قرية اطفاء نار مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية سهام محمود نمارنة عرابة وفاة متأثرة بجراحها حريق بيت جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةقداس جناز المسيح كنائس عبلين قرية مشاركة واسعة فصح مجيد اهالي قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com