احتفال – هبنينيج الرضاعة الطبيعية بمناسبة اسبوع الرضاعة العالمي‎

شاركت حوالي 70 امرأة من جميع أنحاء المنطقة في احتفال للرضاعة الطبيعية الذي نظم بواسطة نادي الوالدات في ال مركز الطبي بادي بوريا تكريماً للأسبوع الدولي للرضاعة الطبيعية.

بمناسبة الأسبوع الدولي للرضاعة الطبيعية ، تم تنظيم حدث خاص للرضاعة الطبيعية في نادي الوالدات Baby Start وقسم الولادة وحديثي الولادة في مركز الطبي بادي بوريا ، بالتعاون مع صندوق الصحة مكابى . الاحتفال أقيم في كافي جريج في كانيون دنيلوف – في طبريا .حضروا حوالي 70 امرأة حامل وبعد الولادة من جميع أنحاء المنطقة إلى الجلسة الصباحية واستمتعوا بمحاضرات رائعة. نتسحيا عوبيد , مستشارة الرضاعة الطبيعية شرحت عن المزايا الرئيسية للرضاعة الطبيعية للطفل والأم فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها الأمهات في الأيام القليلة الأولى: "كلما أسرع الطفل في الرضاعة الطبيعية زاد إنتاج الحليب كثيرًا .لاحقا ، أوضحت أخصائية التغذية من ماكابي للخدمات الصحية ، السيدة سمادار بريمور ، حمية الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية ، وأخيراً ، قدمت مستشارة الرضاعة الطبيعية أدفا بيتون ، نصائح للأمهات حول كيفية الجمع بين الرضاعة الطبيعية والعودة إلى العمل.في نهاية الحفل اقيمت قرعة بين الحاضرات حيث فازت السيدة رنانا حاتان بمضخة رضاعة وقالت رينانا ، التي أنجبت ابنتها الثانية في جناح الأم والمولود الجديد قبل أسبوعين: "سأعود للعمل قريبًا وكنت أخطط لشراء مضخة. كنت قلقًه للغاية بشأن هذه اللحظة ، وبفضل هذا الصباح والتدريب الذي تلقيناه عن الرضاعة الطبيعيةراحيلي اهارون مركزة نادي الوالدات وبيبي ستارت شكرت بدورها السيدة حاجيت جرينبرغ هليفي , مديرة لواء طبريا من مكابي على التعاون الناجح فيما بينهما وصرحت انه سيكون هناك لقاءات قريبه في الاسابيع القريبة .