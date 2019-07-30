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تعرفوا على والدة زوجة ابن مصمم الازياء إيلي صعب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثار زفاف ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الجدل بسبب فخامته وجمال المكان الذي اختاره العروسين للاحتفال بفرحتهما اضافة الى فستاني العروس وفساتين الحاضرات اللواتي تألقن بتصميماته.



موضوع اخر سرق الاضواء وهو شبه العروس السيدة كريستينا مراد صعب الكبير بحماتها اي زوجة المصمم ​ايلي صعب​ السيدة كلودين وتساءل البعض ان كانت تشبه والدتها بالقدر نفسه واخيرا بدأت تنتشر صور العرس كاملة وظهرت فيها والدة العروس السيدة باولا مراد التي تألقت بفستن ذهبي الا ان الجميع رأى ان ابنتها تشبه حماتها لحد أكبر.




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