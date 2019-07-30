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اعتقال 3 شبان من دير حنا بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب بيت



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اعتقلت الشرطة 3 شبان من سكان دير حنا الجليلية للاشتباه فيهم بوضع عبوة ناسفة من صنع محلي بالقرب من أحد المنازل في القرية. 




ويمثل المشبوهون أمام محكمة الصلح في عكا اليوم للنظر في تمديد فترات اعتقالهم.




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