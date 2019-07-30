اعتقال, 3, شبان, من, دير, حنا, بشبهة, وضع, عبوة, ناسفة, قرب, بيت,

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أعلنت السعودية أن عدد حجاج بیت الله الحرام القادمین من خارج المملكة، بلغ مليونا...
قتل 17 شخصا على الأقل في مدينة روالبندي فجر اليوم الثلاثاء، إثر تحطم طائرة عسكرية...
بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي عسير بالسعودية، في الجولة الافتتاحية من بطولة...
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تربح في أي حرب،...
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن اتخذت نهجا لتدمير المرجعيات الدولية...
بلغ عدد الحجاج السوريين من الائتلاف المعارض الواصلين إلى السعودية عبر تركيا نحو...
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أمله في انضمام دول الخليج إلى خطة...
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني،...
أعلن رئيس "اتحاد أحزاب اليمين"، الاسرائيلي رافي بيرتس ووزير المواصلات الاسرائيلي...
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريح سفير السعودية بالأمم المتحدة، عبد الله...