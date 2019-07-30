اعتقال, 3, شبان, من, دير, حنا, بشبهة, وضع, عبوة, ناسفة, قرب, بيت,

ويمثل المشبوهون أمام محكمة الصلح في عكا اليوم للنظر في تمديد فترات اعتقالهم.

اعتقلت الشرطة 3 شبان من سكان دير حنا الجليلية للاشتباه فيهم بوضع عبوة ناسفة من صنع محلي بالقرب من أحد المنازل في القرية.

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